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Yaşam

Amerikan Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı!

'Saldırganlardan Hatice A. yaralı olarak konsolosluğa yakın bir eve girdi, bu evde yakalandı'

10 Ağustos 2015 10:54

İstanbul Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu'na iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Saldırganlardan Hatice A. yaralı olarak konsolosluğa yakın bir eve girdi, bu evde yakalandı.

2 kişinin ABD konsolosluğuna yönelik saldırı sonrası polis kaçan kişileri yakalamaya yönelik arama ve operasyonlara başladı. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin, konsolosluk yakınında bir eve girdiğinin belirlenmesinin ardından söz konusu ev özel TİM ekipleri tarafından sarıldı. Bir süre sonra evin kapısına bir ambulansın yanaştığı görüldü. Yaralı kadın saldırgan bir ambulansla evden çıkarıldı ve ambulansa konuldu.

Konsolosluk binasının önündeki kulübede bekleyen polislere sabah saat 07.00 sıralarında, görgü tanıklarının iddiasına göre iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Polisin saldırıya karşılık vermesinin ardından ikisinin de kadın olduğu söylenen saldırganlardan biri İstinye yönünde, diğeri ise konsolosluğun arka tarafından bulunan mahalle arasına kaçtı. Mahalle arasında bir binanın bahçesinde sıkıştırılan kadın polisle çatışmaya girdi. Saldırgan, kurşununun bitmesi üzerine polise taş atarak karşılık verdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi kaydırılırken, olay yeri inceleme ekipleri hem konsolosluğun önünde hem de kadının yakalandığı bölgede inceleme başlattı. İncelemeler saat 11.30 sıralarında tamamlanarak, kapatılan yollar tekrar açıldı. Bir çevik kuvvet otobüsü de konsolosluk bahçesine girerek beklemeye başladı.

Hatice A.

Saldırgan hapiste yatmış

 

Silahlı saldırıda yaralı olarak yakalanan  kadın saldırgan Hatice A.'nın uzun süre DHKP-C davasından cezaevinde kaldığı öğrenildi. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan saldırganın kalp rahatsızlığı olduğu için kalp cerrahisi ve ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganın aynı zamanda hemşire olduğu ancak görev yapmadığı belirtildi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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