Amerikan askerine acılı Adana

Avrupa’nın birçok ülkesine Facebook, MSN, Skype ve e-posta iletişim programlarından aldığı siparişlerle Adana kebabı gönderen Golcuoğlu Restaurant, Irak’ta görev yapan Amerikalı askerlerden de ‘Cadılar Bayramı’ için 4 bin paket sipariş aldı.



Adana’nın meşhur el kıyması kebabı, internet üzerinden Avrupalı’nın damak tadına hitap ediyor. İletişim ve haberleşmenin yanı sıra kültürel alışverişin sağlandığı internet ağı sayesinde son bir yıldır başta ABD ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden Adana’ya kebap siparişi yağıyor



Golcuoğlu Restaurant işletmecisi Emin Yıldırım, internet sayesinde Adana kebabını dünyaya tanıttıklarını ve kabul ettirdiklerini ifade ederek, “Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Norveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden müşterilerimiz kebabımızın lezzetine alıştı” dedi.



Son olarak Irak’ta görev yapan Amerikalı askerlerden 31 Ekim’deki “Cadılar Bayramı’na yaklaşık 1.5 aylık bir

