Amerikan askerinden Obama’ya IŞİD davası

Amerikan ordusunda görevli bir yüzbaşı, ABD’nin IŞİD’e müdahalesinin yasal olmadığı iddiasıyla Obama'ya dava açtı. Asker davayı kazanırsa ABD askerlerini geri çekecek.

NTV'de yer alan habere göre, Amerikan ordusunda görevli Yüzbaşı Nathan Micheal Smith, ABD Başkanı Barack Obama’ya dava açtı.

Kuveyt’te istihbarat subayı olarak görev yapan Yüzbaşı Smith, Amerikan ordusunun terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) yaptığı askeri mühalelerin yasal olmadığını savunuyor.

Obama’nın IŞİD’e müdahale kararının Amerikan Kongre’sinden onay almadığını ifade eden Yüzbaşı Smith, Obama’dan gerekli onayı almasını ya da IŞİD’e yönelik operasyonları durdurmasını istiyor.

Kongrenin gerekli onayı yıllar önce verdiğini ifade eden Başkan Obama, operasyon kararlarını 11 Eylül 2001’den sonra kongrenin Başkan George Bush döneminde onayladığı yasalara dayandırıyor.

11 Eylül 2001’de ABD’de bulunan İkiz Kuleler, Usame Bin Ladin’in önderliğini yaptığı El Kaide örgütü tarafından saldırıya uğramıştı.

Amerikan halkının üzerinde büyük bir etki yaratan bu saldırının ardından Amerikan Kongresi, Devlet Başkanı George Bush'a El Kaide ile savaşması için her türlü karar alma yetkisi vermişti.

Yüzbaşı, IŞİD'in ne El Kaide ne örgütün Suriye kolu olan Nusra Cephesi ile organik bir bağı olmadığını savunuyor. Bu iddia açılan davanın dayanağını oluşturuyor.

Yüzbaşı Nathan Micheal Smith, Salı günü bir Amerikan Özel Kuvvetler askerinin IŞİD tarafından açılan ateşte öldürülmesinin ardından Obama’ya dava açtı.

IŞİD tarafından öldürülen asker 2014 yılından beri Irak'ta öldürülen 3. Amerikan askeri oldu.

Charlie Keating IV'in öldürülmesi, Amerikan ordusunun Irak’taki konumunu tartışma konusu haline getirdi. Ordu, Irak’ta Kürt yönetimine ve Irak ordusuna danışmanlık amacıyla bulunduğunu belirtirken sıcak çatışmada 1 ABD askerinin ölmesi, ülkede günün konusu oldu.

ABD askerlerini 60 gün içinde çekebilir

Askerin davayı kazanması durumunda Barack Obama’nın 2 seçeneği bulunuyor. İlki Kongre’den 60 gün içerisinde IŞİD’e karşı operasyon onayı almak.

Obama kongreden onay alamazsa takip eden 60 gün içerisinde IŞİD’e karşı operasyonda olan bütün askerlerini Vietnam Savaşı sırasında çıkartılan “Güç Çözümü” yasası gereği geri çekmek zorunda kalacak.

2 önemli avukat

Yüzbaşı Nathan Micheal Smith’in 2 önemli avukatı var. Yüzbaşının avukatlarından David Remes, Guantanamo Hapishanesi davasında, mahkumları savunduğu için Amerikan kamuoyunda oldukça tanınıyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yale Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde Profesör olan Bruce Ackerman ise Amerikan askerinin diğer avukatı. Ackerman geçen sene, ABD ordusunun IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonların hukuksuz olduğunu iddia eden bir makale yayınlamıştı.

Harvad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Jack Goldsmith de, Obama yönetiminin 2001 yılında alınan kararları kullanmasını eleştirdi. Davada görev almayan Goldsmith, "Dava önemli çünkü bu tartışmaya mahkeme kararıyla son vermek bir çok şeyi değiştirebilir" dedi.