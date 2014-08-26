Amerikalıların yarısı polisten memnun değil

ABD'de tartışma konusu olan siyahi Amerikalılara yönelik polis şiddetiyle ilgili yapılan araştırmaya göre, halkın yarısı polisin işini iyi yapmadığını düşünüyor.

ABD'nin New York kentinde polisin, gözaltına aldığı sırada 43 yaşındaki siyahi Eric Graner'in ölümüne neden olması ve St. Louis kentinin Ferguson semtinde, 18 ve 25 yaşlarında iki siyahi gencin öldürülmesinin ardından başlayan protestolar paralelinde, polisin şiddeti ve halka muamelesi araştırma konusu oldu.

Pew Araştırma Merkezi ve USA TODAY tarafından 20-24 Ağustos tarihinde cep telefonuyla 1501 yetişkinle yapılan araştırmaya göre, iki Amerikalıdan biri, polis yetkililerinin, "ülke genelinde görevini kötüye kullanan polislerden hesap sorulması, tüm gruplara eşit muamele gösterilmesi ve gücün doğru oranda kullanılması" konularında iyi iş yapmadığını düşünüyor.

10 kişinden 4'ü, polisin teçhizatını ve silahını uygun kullanmadığını belirtirken, beyazlar, polise, ''önlem alma'' konusunda düşük not verdi. Siyahi Amerikalılar ezici bir şekilde ''polis taktikleri'' konusunda olumsuz görüş bildirdi. 10 siyahi Amerikalıdan 9'u eşit muamelede ve uygun güç kullanmada polisin çalışmasını ''zayıf'' olarak yorumladı.

Polisin performansı konusunda, beyaz Amerikalıların yüzde 37'si polis yetkililerinin, görevini kötüye kullanan polislerden hesap sormada ''iyi'' iş yaptığını düşünürken, siyahi Amerikalıların sadece yüzde 10'u bu görüşü savundu.

Polisin etnik gruplara muamelesinde ise beyazların yüzde 35'i, polisin ''iyi'' veya ''mükemmel'' iş yaptığını ifade etti. Siyahi Amerikalıların ise yüzde 10'u aynı görüşte olduğunu belirtti. Siyahilerin yüzde 46'yla neredeyse yarısı, yerel polise siyahiler ile beyazlara eşit davranmada güveninin ''çok az'' olduğunu kaydetti. Bu oranın 2009 yılında yüzde 34, 2007 yılında da yüzde 31 olduğu bildirildi. Beyazlarda ise bu oranın yüzde 10 civarında olduğu belirtildi.

ABD'de St. Louis kentinin Ferguson Mahallesi'nde silahsız siyahi Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmiş, 19 Ağustos'ta Ferguson yakınlarında göstericilerle polis arasındaki gerginliği görüntüleyen AA muhabiri Bilgin Şaşmaz da polisin sert müdahalesine maruz kalmış ve yaklaşık 6 saat gözaltında tutulmuştu.