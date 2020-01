'Amerikalıların Atatürk'ten öğreneceği çok şey var'

Türkiye’de geçen ay gerçekleşen "Bilim, Özgür Düşünce ve Sekülerizm Etkinliği"nde yer alan Sean Faircloth’un kongrede yaptığı konuşma, videosu YouTube’ta yayınlandıktan sonra ses getirdi.

Amerikalıların Türkiye hakkında çok da bilgili olmadıklarının altını çizen Faircloth, Amerikalılar’ın Atatürk’ten öğreneceği çok şey olduğunu ifade etti.

Faircloth konuşmasında Başbakan Erdoğan’ı sert şekilde eleştirirken, Atatürk’ten yola çıkarak özgürlük ve bağımsızlığın önemini vurguladı.

Sosyal medyada ilgi odağı olan videoyu Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz:

T24’e özel demeç veren Faircloth şunları söyledi: “Dünyanın her tarafında insanların duyarlı oldukları meseleler vardır. ABD’de uzun bir süre gündemde kalan ‘Özgür Tibet’ hareketi gibi. Benim ufak da olsa katkı sağlamaya çalıştığım şey, Türkiye’de olup bitenlere uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmekti. Seçilmiş politikacılar halkın nabzına göre hareket ederler. Örneğin Ukrayna, Türkiye’ye kıyasla (büyük ihtimalle Soğuk Savaş dönemi dinamiklerinden dolayı) çok daha fazla konuşuluyor. Oysa Türkiye tarihi zengin, büyüleyici, romantik ve laik bir ülke. Müslüman bir ülkede laik bir devlet ayakta kalacaksa bu Türkiye’dir. Umudum, batıda Erdoğan rejiminin maden felaketindeki yanlışlarını çok daha aşan teokratik, otokratik ve ülke insanına çok büyük zararları olan yönlerine dikkat çekebilmek. Tanıştığım birçok cesur insanın bende bıraktığı intiba sonucu Türkiye’ye dair duyarlılığımın arttığını söylemeliyim. Bu insanların yurtdışında seslerini duyurabilmeleri çok önemli.

Yurtdışında yaşayan Türkler seslerini duyurmak için her türlü aracı kullanmalılar. Umarım benim konuşmam da bu tip durumların önünü açar.”

Sean Faircloth kimdir?

Richard Dawkins Vakfı strateji ve politika direktörüdür. “Attach of the Theocrats! How the Religious Right Harms Us All and What Can We Do About It” isimli kitabın yazarıdır.