-Amerikalılardan Iphone 4S yorumu WASHINGTON (A.A) - 14.10.2011 - Apple'ın yeni telefon modeli Iphone 4S, başkent Washington'da da ilk günden büyük ilgi gördü. Washington'da Iphone'ın yeni modelini bazı Amerikalılar günler öncesinden rezervasyon yaptırarak bazıları ise son dakika mağazayı arayarak elde etti. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan bazı müşteriler özellikle bu modeli beklediklerini ve önceden araştırdıklarını belirtirken, bazılarının ise "Apple ne çıkarırsa alırım" mantığıyla hareket ettiğini gösterdi. Başkentteki bazı mağazalarda, mağaza içlerindeki yoğun insan kalabalığına ve giriş çıkışlara rağmen, dışarıda kuyrukların bulunmadığı da gözlendi. -"Sadece 20 dakika önce aradım ve Iphone'u aldım"- Apple mağazasından yeni Iphone 4S'i alanlardan John White, AA muhabirine, modeli önceden internette araştırdığını ve hakkında bilgiler edindiğini söyledi. Ancak yeni telefonu almak için mağazayı sadece 20 dakika önce aradığını ve ürünün stoklarda bulunduğunu öğrendiğini belirten White, böylece yeni modeli ilk günden hemen alabildiğini söyledi. Ron Alexander da "Benim Iphone 4'üm vardı, bunu kızım için aldım" dedi. Iphone 4S'in 4'e göre daha ince olmasının hoşuna gittiğini belirten Alexander, yeni modele rezervasyon için mağazayı aradığında telefonun stokta olduğunu söylediklerini ifade ederek, 4S'i kolayca alabildiğini kaydetti. -"Bu kadar kolay almayı beklemiyordum"- William Regardie ise "Bu telefondan bu kadar kolay bulabileceğimi beklemiyordum" yorumunda bulundu. Daha iki gün önce Çin'den döndüğünde önceki Iphone'ı teknik arıza çıkarınca yeni modeli almaya karar verdiğini belirten Regardie, Apple mağazasını bu sabah aradığını belirterek, "Mağazadan üç sokak ötede oturuyorum, bana stokta çok fazla bulunduğunu ama 15-20 dakika içinde mağazada olursam iyi olacağını söylediler, hemen geldim. Mağazada telefona bakmak veya almak için gelen çok sayıda insan vardı. 15 dakika içinde telefona sahip oldum" diye konuştu. -1984'ten bu yana Apple müşterisi- Regardie, 1984 yılından bu yana Apple müşterisi olduğunu belirterek, evinde kendisi ve eşine ait Iphone telefonları, Ipad'leri, 3 adet Apple bilgisayarı olduğunu dile getirdi. Regardie, "Iphone 4S'i almadan önce özelliklerine açıkçası hiç bakmadım bile, diğer Iphone'lardan farkı nedir bilmiyorum bile ama Apple ne çıkarırsa alırım, bu, bir firmaya o kadar çok güvenip ürüne bakmaya bile gerek duymama meselesi. Apple ürünleri diğer ürünlerden daha pahalı ama kullanımı daha kolay ve pratik, beğenmezsem de sorunsuz iade edebiliyorum, bu çok rahatlık benim için ama eminim diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi bunu da seveceğim" dedi. Regardie, Steve Jobs'u da anarak, böylesine güzel yenilikleri için "Teşekkürler Steve" dedi.