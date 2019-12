Amerikalılar vitamine sardı

Amerika'da, ülke geneline yayılmış binlerce vitamin dükkânı, krize rağmen satışlarını artırdı.



Ekonomik krizin her gün farklı bir sonucu ortaya çıkıyor. İşini kaybeden ve işyerini kapatan binlerce Amerikalıya rağmen; krizde iş kapasitesini artıranlar da var. Zaman gazetesinin haberine göre, ülke geneline yayılmış binlerce vitamin dükkânı, krize rağmen satışlarını artırdı. Yıllık 23 milyar dolarlık satış kapasitesine sahip sektörün, 2007 yılının son 3 ayı ile 2008 yılının son üç ayı arasındaki satış grafiğinde; yüzde 10'luk bir artış kaydedildi. İşini ve sağlık sigortasını kaybeden binlerce Amerikalı, doktora gidemediği için; aldıkları vitaminlerle hasta olmamak ya da hastalıklarıyla mücadele etmeye çalışıyor.



Balık yağı, bitki çayı ve C vitaminleri bugünlerde hastalıktan korunmak isteyen Amerikalıların favori ürünleri arasında yer alıyor. Ülke genelinde 414 şubesi olan Vitamin Shoppe adlı işyeri, son 6 ay içinde satış oranlarında yüzde 20 civarında artış olduğunu açıklarken; alıcıların büyük bir çoğunluğunun yeni müşteri olduğunu kaydetti. 26 yıldır vitamin sektöründe olan bir başka firma New Chapter ise, kuruluşlarından bu yana; ocak ve şubat ayı içindeki en iyi satış rakamına ulaştıklarını ifade etti. Manhattan'da saç stilistliği yapan Jacqueline Kreiss, bugünlerde işsiz olduğunu belirterek; "Herhangi bir sağlık sigortam yok. Hasta olduğumda doktora gidemem çünkü çok pahalı. Vitaminlere güvenmek zorundayım çünkü başka çarem yok." diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.



Sektördeki bu hareketlilik konunun uzmanlarını bile şaşırtmış durumda. Nutrition Business Journal'dan Patrick Rea, "Böyle bir şey beklemiyorduk.2 diyerek yaşananları özetliyor. İşini kaybeden binlerce insan, sağlık konusundaki basit sorunlarını doktora gitmek yerine, daha ucuza halledebileceklerini düşünerek vitaminler ya da bitki çaylarıyla sorunlarını çözmeye çalışıyor.



Uzmanlar, vitamin kullanımı konusunda ise ciddi uyarılarda bulunuyor; vitaminlerin, cinsiyet, yaş ve sağlık durumu dikkate alınarak kullanılması gereken ürünler olduğu, bu nedenle vitaminlerin mutlaka uzman tavsiyesi üzerine alınıp kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor. Kriz öncesinde 45 milyonun üzerinde Amerikalının sağlık sigortası olmadığını ortaya koyan istatistiklerde, bu rakamın her geçen gün arttığı görülüyor. Çalışma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre; işini kaybeden ve işsizlik sigortasına başvuranların oranı geçtiğimiz ay yüzde 8,5 oranında arttı. Bu durum birçok Amerikalının hastalık durumunda vitamin dükkânlarını daha fazla kullanacağı anlamına geliyor.