Amerikalılar Time'ın kapak farkına isyan etti

T24- Dünyanın en etkili dergilerinden Time’ın Amerika baskısı ve uluslararası baskılarının kapakları arasındaki fark medya eleştirmenlerini hararetli bir tartışmaya çekti. Avrupa, Asya ve Güney Pasifik bölgelerine özel baskılarında Mısır’daki ayaklanma, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki liderliği, Euro bölgesindeki kriz gibi ‘ağır’ siyasi konuları kapağına taşıyan dergi, Amerikan baskısında anksiyete, ev işleri, okul seçme kriterleri gibi gündelik konuları öne çıkarınca son dönem editoryal tercihleri mercek altına alındı.

Milliyet’in haberine göre, dergiye yönelik eleştiriler ‘Time Amerikan okuyucu kitlesinin ağır konuları anlamayacağını mı düşünüyor?” noktasında birleşiyor. Kimi Amerikalı bloggerlar “Biz salak mıyız?” diye isyan ediyor. Gawker sitesi ‘Time vatanında anksiyeteyi, dışarıda haberi ön plana çıkarıyor” başlıklı haberinde esprili bir dille, “Herhalde Time Amerikalıların şu an başka ülkelerle ilgili haberleri kaldıramayacağını düşünüyor. Çünkü başkalarının dertlerini düşenemeyecek kadar kaygılısınız! En iyisi mi gidin biraz daha kendinizi düşünün, dünya kendi başının çaresine baksın” yorumunu yaptı.





‘Devrim geri dönüyor’







ABD’nin ekonomik kriz nedeniyle uluslararası gelişmelerden elini eteğini çekip içine kapandığı değerlendirmelerin sıklıkla yapıldığı bir dönemde Time’ın kapak tercihleri daha da dikkat çekiyor. 5 Aralık sayısının uluslararası kapağında “Devrim geri dönüyor” başlığıyla orduya isyan eden Mısırlı bir göstericinin etkileyici bir fotoğrafını kullanan Time’ın ABD baskısı için tercihi anksiyeteyle ilgili bir dosya oldu. Türkiye’de çok tartışılan ve kapağında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüldüğü 28 Kasım sayısının kapağı Amerikalı okuyucular için çok farklıydı. O haftanın kapağı Amerika baskısında ‘görünmez pelerin, yenebilir kamp ateşi, zihin okuyan bilgisayarlar’ gibi son model icatlara ayrılmıştı.