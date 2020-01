Amerikalı Yönetmenler Birliği ödülleri sahiplerini buldu

Amerikalı Yönetmenler Birliği (DGA) ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Bu yıl 65'incisi düzenlenen DGA ödül töreninde en büyük ödülü, Ben Affleck'in İran'daki 6 Amerikan vatandaşını kurtarmak için CIA'in düzenlediği operasyonu konu alan "Argo" filmi aldı.

Altın Küre'de "En İyi Film" ile "En İyi Yönetmen", Hollywood Sinema Oyuncuları Birliği (SAG) "En İyi Oyuncu Kadrosu" ve Amerikalı Yapımcılar Birliği'nin (PGA) "En İyi Film" ödüllerini de kazanan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Ben Affleck, "Bu ödülün, beni gerçek bir yönetmen yapmadığını biliyorum; ama bugün burada olmak, doğru yolda ilerlediğimi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Gecede "One Flew Over the Cuckoo's Nest (Guguk Kuşu)" ve "Amadeus" gibi unutulmaz filmlere imza atan Hollywood'un efsanevi yönetmeni Milos Forman'a da, "Yaşam Boyu Başarı" ödülü verildi. DGA Başkanı Taylor Hackford, iki kez En İyi Yönetmen Oscarı'na layık görülen Forman'ın rahatsızlığı nedeniyle ödül törenine katılamadığını söyledi.

"En İyi Belgesel" ödülü, 1970'lerin ünlü şarkıcısı Rodriguez'i konu alan "Searching for Sugar Man" filmiyle Malik Bendjelloul'a verildi.

2008 yılındaki başkan yardımcılığı seçiminde Sarah Palin'in verdiği mücadeleyi konu alan "Game Change", Jay Roach'a "En İyi Yönetmen - Minidizi/TV Filmi" ödülünü getirdi.

Komedi dalında "En İyi Yönetmen" ödülü 20'li yaşlardaki bir grup kadının yaşamlarını anlatan "Girls" dizisiyle Lena Dunham'a, drama dalında "En İyi Yönetmen" ödülü ise "Breaking Bad" ile Rian Johnson'a verildi.

"En İyi Realite Şov" ödülü, "Master Chef"in yönetmeni Brian Smith'e giderken, "Let It Shine"ın yönetmeni Paul Hoen, geceden "En Eyi Çocuk Programı" ödülü ile ayrıldı.