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BBC Türkçe

Amerikalı ünlülerden delegelere 'Trump'ı seçmeyin' çağrısı

Amerikalı bazı ünlüler, Donald Trump'ın başkanlığının kesinleşmesi için 19 Aralık'ta yapılacak oylamada delegeleri Trump'a oy vermemeye çağırdı. Ohio'da yapılan bir araştırmaya göre ise ünlülerin desteği, istenenin tam aksi sonuç veriyor.

16 Aralık 2016 22:34

Amerikalı bazı ünlüler, Donald Trump'ın başkanlığının onaylanması için 19 Aralık'ta yapılacak oylamada delegelere "Hayır" oyu vermeleri için bir video yayınladılar.

Müzisyen Moby, oyuncu Martin Sheen ve Debra Messing'in de aralarında bulunduğu bazı ünlülerin konuştuğu videoda, Amerika'nın 45. Başkanı seçilen Trump'ın başkanlık için uygun niteliklere sahip olmadığı vurgulandı.

19 Aralık'ta yapılacak oylamada Seçiciler Kurulu'ndaki delegeler, temsil ettikleri eyaletleri hangi parti kazanmış ise o partinin adayına oy veriyor. Seçiciler Kurulu'nda 270 ve üzerinde delegenin oyunu alan aday, ABD'nin yeni başkanı oluyor. Trump'ın başkanlığının onaylanmaması için ise 37 delegenin oy vermemesi gerekiyor.

Amerika'nın New York Daily News gazetesine ünlülerin bu videosunun başarıya ulaşması ihtimali düşük.

Hillary Clinton'ın, aralarında Aktris Lena Dunham, şarkıcı Lady Gaga ve komedyen Amy Schumer'in de bulunduğu birçok ünlü destekçisi, seçim gecesinde Demokrat adayın ülkenin ilk kadın başkanı olmasını umduklarını söylemişlerdi.

Birçok ünlü Clinton'ın seçim kampanyasına destek verirken, Trump ise ünlü yıldızlardan yeterince destek alamamıştı.

Başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması, ünlülerin desteğinin seçmenler üzerinde büyük bir etkisi olmadığını da gösterdi.

Bowling Green State Üniversitesi'nden Profesör Melissa Miller ve David Jackson tarafından Ohio'da yapılan bir araştırmaya göre ünlülerin desteği aslında istenen sonucun tam tersini veriyor.

Amerika'da yayımlanan Daily Beast gazetesinde yer alan bir yazıda ise hiçbir ünlünün seçimler üzerinde net bir olumlu etkisinin buunmadığı, dört ünlünün ise seçimlere etkisinin olumsuz olduğu vurgulandı.

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