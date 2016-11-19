Amerikalı ünlü şarkıcı Sharon Jones yaşamını yitirdi

Amerikalı funk/soul şarkıcısı Sharon Jones, yakalandığı pankreas kanserinden kurtulamayarak 60 yaşında hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yaklaşık üç yıl önce yakalandığı kanser hastalığına karşı yaşam mücadelesi veren Jones’un sözcüsü, ünlü şarkıcının öldüğünü açıkladı. Dap-Kings grubunun vokali ve beyni 60 yaşındaki Jones’a, 2013 yılında ikinci derecede pankreas kanseri tanısı konmuş, bir süre duraksama gösteren hastalık 2015 yılında ünlü şarkıcının ciğerleri, karaciğeri ve lenf düğümlerinde yeniden ortaya çıkmıştı.