IBM'den ürkütücü öngörü: Çip krizi 2 yıl daha sürebilir

Kovid-19 salgın süreciyle birlikte teknolojik ürünlere artan talebin teknoloji sektöründe açtığı çip krizi artarak devam ediyor. Önceki günlerde 2 nanometrelik yeni çipini duyuran ABD'li teknoloji devi IBM'in Başkanı Jim Whitehurst BBC'ye, çip krizinin 2 yıl daha sürebileceğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre IBM Başkanı Whitehurst pek çok firmanın pandeminin tetiklediği çip sıkıntısından dolayı üretimde sıkıntı yaşadığını hatta kimi fabrikaların geçici olarak kapandığını söyledi.

Bu durumun düzelmesi için ise "bir kaç yıl" geçebileceğini ve firmanın talebi karşılamak için alternatif yollara gitmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Açıkçası, çip kıtlığını tüm yönleriyle hafifletmek için çevrimiçi olarak yeterli kapasiteye ulaşmadan önce birkaç yıl gerekiyor. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde daha fazla çevrimiçi kapasiteye sahip olabilmek için, belirli türdeki bilgisayar teknolojilerinin ömrünü uzatmaya, yeniden kullanmaya ve tesislere yatırımı hızlandırmaya bakmamız gerekecek."

2 nanometrelik yeni çipi duyurmuştu

IBM geçtiğimiz günlerde 2 nanometrelik ve türünün ilk örneği olan çipini tanıtmıştı. Yarı iletken tasarımında büyük bir buluşa imza atan IBM yeni çipiyle birçok soruna da çözüm üretebilir.

Geleceğin çipi olarak adlandırılan 2nm'lik yeni çip 7nm'lik çiplere göre yüzde 75 daha az enerji tüketiyor ve yüzde 45 daha iyi performans sağlıyor. Bu yeni çiple pil sorununun büyük ölçüde aşılacağı bu nedenle başta akıllı telefonlar olmak üzere cihazların kullanım süresinin uzayacağı belirtiliyor.

Ancak bu çip henüz seri üretime geçmedi yalnızca konsept aşamasında tanıtımı gerçekleştirildi.