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Yaşam

AMERİKALI SOPRANO VERRETT ÖLDÜ  NEW YORK (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-AMERİKALI SOPRANO VERRETT ÖLDÜ  NEW YORK (A.A) - 06.11.2010 - Amerikalı mezzo soprano Shirley Verrett, kalp rahatsızlığından 79 yaşında öldü. IMG sanat kurulundan yapılan açıklamaya göre, soprano sese de sahip Verrett, Michigan eyaleti Ann Arbor'da hayatını kaybetti. Verrett, 1970 ve 80'li yılların önde gelen opera sanatçılarından biriydi. 1999'da En İyi Yabancı Film Oscarı alan İtalyan yönetmen Roberto Benigni'nin "Life is Beatiful: Hayat Güzeldir" filminde sesi kullanıldı. "Hiç Yalnız Yürümedim" adlı yaşam öyküsü 2003'te yayımlanan Verrett, New York Metropolitan Operasıyla uzun yıllar çalıştı.

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