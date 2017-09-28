Amerikalı siyasilerden 'Bağımsız Kürdistan'a destek

ABD’li Milletvekili Trent Franks IKBY’nin kendi kaderini tayin etme hakkını savunan bir önergeyi meclise sunarken Senatör Chuck Schumer da Beyaz Saray yönetmini ‘Bağımsız Kürdistan Devleti’ni desteklemeye çağırdı.

Cumhuriyetçi Parti’nin Arizona Milletvekili Trent Franks, ABD yönetimini, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık hakkını desteklemeye çağıran önergeyi Temsilciler Meclisi’ne sundu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Arizona eyaletini temsil eden Franks, geçtiğimiz pazartesi günü IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumuna paylaştığı bir video ile destek olmuştu. Franks videoda yaptığı açıklamada, “Kürtleri uzun zamandır destekliyorum çünkü onlar insan özgürlüğünü destekliyorlar. Hepinize minnettarım. Bağımsız bir ülke için bu referandumu destekliyorum.” ifadelerine yer verdi. Franks ayrıca IKBY halkını uyararak, “Türkiye’nin veya İran’ın sizi içine çekmesine izin vermeyin, kendi insanınız olun, şu ana kadar olduğunuz gibi olun, herkesi koruyan bağımsız insanlar olun.” dedi.

Cumhuriyetçi Partili Franks’in meclise sunduğu önerge, ABD yönetiminin, “IKBY halkının yaptığı fedakarlıkları, insan haklarına olan bağlılıklarını, legal ve manevi manada kendi kaderlerini tayin etme haklarını ve dışardan bir baskı olmadan özgürlük kararı alma haklarını tanıması ve uluslararası toplumu ve ülke içi kurumları da aynı şekilde IKYB halkının kendi kaderlerini tayin etme hakkı olduğunu kabul etmeye çağırması”nı öngörüyor.

“Bu tarihi seçim tüm dünya tarafından tanınmalıdır”

Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer ise yazılı bir açıklama yaparak Beyaz Saray yönetimini ‘Bağımsız Kürdistan Devleti’ni desteklemeye çağırdı.

New York Senatörü Schumer açıklamasında, “Pazartesi günü Irak Kürdistan’ında yaşanan tarihi seçim tüm dünya tarafından tanınmalıdır ve Kuzey Iraklı Kürt halkı benim en yüksek desteğime sahiptir. Kürtlerin en kısa sürede bağımsız bir ülkeye sahip olması gerektiğine inanıyorum ve Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonu da Kürtlerin bağımsız devlet arzusunu ortaya koyan politik süreci desteklemek olmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

“Kürtler 20 yıldır en güçlü partnerlerimizden biri”

Kürtlerin son 20 yıldır teröre karşı verilen savaşta ABD’ye en çok destek veren grup olduğunu ifade Senatör Schumer ayrıca bölgedeki yaşayan Kürtlerin bölgedeki azınlıkların haklarını koruduğunu söyledi. Kürtlerin Orta Doğu’da kendi ülkesi olmayan en büyük etnik grup olduğunu belirten Shumer, “Kürtler bunun için uzun süre zorlu bir mücadele verdiler. Ancak buna rağmen haksız muameleye uğruyorlar ve onlara yarını beklemeleri söyleniyor. İşte bu sebepten Birleşik Devletler öncülüğünde tüm dünya Kürtlerin bağımsızlık arzusunu ifade eden politik süreci derhal desteklemelidir.”

“Irak’a komşu ülkelerin despot liderleri Kürt Devleti’ne karşı çıkıyor”

Schumer açıklamasının sonunda tüm Iraklıların diyalog halinde bir araya gelerek, Iraklı Kürtlerin arzusunun yerine gelmesi için uygun koşulların sağlanmasında en uygun yolu bulacaklarını umut ettiğini söyledi. Herhangi bir geçiş sürecinde, Kürt ve Iraklı güvenlik güçlerinin beraber çalışmasının temel unsur olduğunu ifade eden senator, “Bununla birlikte, despot liderler tarafından yönetilen Irak’a komşu ülkeler Kürt Devleti’ne karşı çıkıyor çünkü bu şahsi çıkarlarını ve statükoyu tehdit ediyor. Onlar da Kürtlerin ve Iraklıların, kendi geleceklerini belirleme isteklerine karşı saygı duymalıdırlar. ” dedi.