Amerikalı senatörlerden Trump'a 'Türkiye' mektubu: Erdoğan'a mesaj vermelisiniz, sizi uyarıyoruz!

ABD Parlemantosu'nda Cumhuriyetçi senatör John McCain ve Demokrat Senatör Robert Menendez'in de aralarında bulunduğu 14 senatör, Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler içeren bir mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştırdı.

Senatörlerin isimlerinin ve imzalarının yer aldığı mektupta, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne karşı saldırıların arttığı ve Türk demokrasisinin ciddi bir erozyona uğratıldığı şeklinde ithamlar da yer aldı.

İstanbul'da Amerikan Başonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması, bir başka çalışan Mete Cantürk'ün ailesinin gözaltına alınmasına da değinilen mektupta, "Türk hükümetinin özellikle diplomatik misyonumuzda görevli personelimiz ve aileleri başta olmak üzere gelişi güzel biçimde insanları rahatsız etmesi ve tutuklaması kabul edilemez" görüşüne yer verildi. Türkiye'nin stratejik öneme sahip, NATO müttefiki, Ortadoğu ve çevresinde geleneksel bir demokrasi ve istikrar kaynağı olduğu dile getirilen mektup, Türkiye'ye yönelik eleştirilerle sürdü.

"Türk demokrasisini ciddi erezyona uğrattılar"

Senatörler, "Buna karşın son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak halinde bulunduğu kişilerin, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne karşı artan saldırıları, olağanüstü hal yasalarını kullanarak ifade özgürlüğünü kısıtlamaları, yargı bağımsızlığı ve muhalif görüşlerin bastırılması gibi uygulamalarla Türk demokrasisini ciddi bir erozyona uğrattılar. Bunlara ek olarak Türk yetkililer, konsolosluk çalışanlarımız dışında Uluslararası Af Örgütü'nün üst düzey yetkililerini tutukladı. Wall Street Journal Gazetesi Muhabiri Ayla Albayrak hakkında da iki yıllık hapis cezası kararı aldı" diyerek Türkiye'yi ABD Başkanı Trump'a şikayet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Mayıs ayında Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde, korumaların da karıştığı öne sürülen kavgaya da değinilen mektupta, "Erdoğan kendi zulmünü bizim topraklarımıza da taşıdı. Mayıs ayında aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu kişiler, Erdoğan'ın ABD ziyaretini barışçı şekilde protesto eden kişilerin üzerine saldırdı. 9 kişinin yaralandığı bu olayın ardından bildiğimiz kadarıyla güvenlik personeliyle ilgili herhangi bir disiplin uygulamasına gidilmedi ya da yönetiminiz tarafından olay kamuoyu önünde kınanmadı" görüşüne yer verildi.

"Erdoğan'a mesaj göndermelisiniz"

ABD'nin Türkiye'deki büyükelçilik ve başkonsolosluk binalarının güvenliği gerekçesiyle vize başvurularının askıya alınması kararının doğru bulunduğu belirtilen mektupta, senatörler "Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarımızda göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararını doğru buluyoruz. Ancak kararın Türk toplumunda bu hizmetlere ihtiyacı olan kişilere etkilerini azaltacak şekilde adımlar atılmasını da destekleriz" dedi.

Senatörlerin Trump'a yolladıkları mektup, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'nin böyle davranışları kabul etmeyeceği ve iki ülke işbirliğinin insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelinde olması zorunluluğunu gösterecek net bir mesaj vermeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyoruz" sözleriyle son buldu.