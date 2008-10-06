Amerikalı şehit babası

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Irak sınırındaki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na yapılan terör saldırısında şehit olan askerlerden 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Onur Ozan İlgen'ın Adana'daki ailesi acı haberle yıkıldı.



İlgen'in eşinden boşanıp, 2'nci evliliğini İncirlik Üssü'nden emekli olan Amerikalı Robert Wilson ile yapan annesi Deniz Wilson, çalıştığı şirketteki personelin, “Biz telefonla aradık, operasyondaymış, ama, iyiymiş” sözü üzerine umutla bekledi, 2 saat sonra gelen askeri yetkililerin oğlunun şehit olduğu haberini vermesiyle de sinir krizi geçirdi.



Giresun'da görev yaparken, 1 ay önce Hakkari'ye atanan, yeni görev yerine gitmeden önce de Adana'da yıllık iznini kullanan Onur Ozan Ilgen'in, Yurt Mahallesi 338'inci Sokak'ta bulunan İsabey Apartmanı'nda oturan Amerikalı Robert Wilson ile evli olan annesi Deniz Wilson'a, işyerinde olduğu için ulaşılamadı. Eve gelen polis, uzman çavuşun kız kardeşi üniversite öğrencisi Sevcan İlgen'in bulunduğunu, annesinin Reşatbey Mahallesi Vali Yolu'ndaki Mertur İnşaat Şirketi’nde çalıştığı öğrendi.



Polis, ‘Mertur İnşaat'ta Personel Müdürü olan anne Deniz Wilson'ı ararken, aynı yere önceden ulaşan gazeteciler, şirketin güvenlik görevlisine, ‘İlgen’ soyadlı çalışan olmadığını sordu. Olmadığını söyleyen görevli, emin olmak için şirket sahibi İsa Üçkardeş'e sordu. Aileyi iyi tanıyan Üçkardeş'in haberi vermesiyle, şirkette anne Deniz Wilson'un feryadı yükseldi. 112'den çağrılan sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğne yaptığı anne, daha sonra evine gönderildi. Şirket çalışanları, 2 askerin kayıp olduğunu hatırlatıp, “Biz de oğlunu telefonla aramıştık. Cep telefonuna cevap vermedi. Ulaştığımız askeri yetkililer, operasyonda ve durumunun iyi olduğunu söyledi” diyerek teselli etmeye çalıştı.



Saat 14.00 sıralarında patronundan acı haberi alan ancak, “Belki de kayıptır” umuduyla evine giden anne Wilson'u, saat 16.00 sıralarında Garnizon Komutanlığı'ndan 1 binbaşı ve başçavuş, Adana Askeri Hastanesi'nden doktor ve hemşire ile birlikte ziyaret etti. Askeri heyetin, oğlunun şehit olduğunu bildirdiği anne, sinir krizi geçirdi. Evdeki kızına sarılıp, ağlayan Deniz Wilson’un yakınları da eve akın etti.



SU TOPU TAKIMINDAYDI



Onur Ozan İlgen'in, askere gidene kadar, Adana'da Çukobirlikspor Kulübü'nün su topu takımında yer aldığı belirtildi. Başarılı bir sporcu olan İlgen, birçok müsabakalarda kulaç attı. Askerlik görevini yaptıktan sonra üniversite sınavını kazanmasına karşılık, bazı yakınlarının, “Hayata kısa yoldan atıl. Üniversiteyle uğraşma, git uzman çavuş ol” önerisiyle uzman çavuş olduğu bildirildi.



Jeoloji mühendisliğini kazandığı halde üniversiteye gitmeyerek askerliği seçen şehidin, yaklaşık bir ay önce Giresun'dan Hakkari'ye tayin olduğu öğrenildi.

