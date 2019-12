-AMERİKALI ŞARKICI MCDANIEL ÖLDÜ NASHVILLE (A.A) - 01.04.2011 - Amerikalı country müzik şarkıcısı ve söz yazarı Mel McDaniel 68 yaşında öldü. ''Baby's Got Her Blue Jeans On'' ve ''Louisiana Saturday Night'' parçalarıyla ünlü McDaniel'in bugün hayatını kaybettiği bildirildi ancak ölüm nedeni konusunda bir açıklama yapılmadı.