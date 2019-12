-AMERİKALI OYUNCU OWEN WILSON BABA OLDU SAN FRANCISCO (A.A) - 16.01.2011 - Amerikalı oyuncu Owen Wilson baba oldu. Wilson'ın sözcüsü Ina Treciokas, 42 yaşındaki aktör ve sevgilisi Jade Duell'in, Hawaii'de bir erkek bebekleri olduğunu duyurdu. Los Angeles Times gazetesinde yer alan haberde de, Ford Linton Wilson adı verilen bebeğin 3,2 kilogram ağırlığında doğduğunu belirtildi. Wilson, son olarak ''Little Fockers'' ve ''How Do You Know'' filmlerinde rol almıştı.