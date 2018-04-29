Amerikalı Otto Warmbier'in ölümü: 'Kuzey Kore oğlumuza sistematik işkence yaptı'

Kuzey Kore'de tutulduğu cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra geldiği ABD'de hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı Otto Warmbier'in ailesi, oğullarının sistematik işkence kurbanı olduğunu açıkladı.

Fox televizyonunda yayınlanan bir programa konuşan Warmbier'in anne ve babası, oğullarının gıda ile zehirlendiğini iddia etti.

ABD'li öğrenci 2016 yılında Pyongyang'da kaldığı otelde bulunan politik bir sloganı çalmak suçlamasıyla cezaevine konulmuştu.

Otto Warmbier, 15 aydan uzun bir süre sonra Haziran ayı içinde tıbbi nedenlerle serbest bırakılmış, evine geri döndükten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Warmbier'in ölümü sonrası ilk kez demeç veren ailesi, oğullarının, "şiddetli kasılmalar geçirdiğini, ev içinde uluduğunu ve insani olmayan sesler çıkardığını" açıkladı:

"Kafası kazınmıştı, duymuyor ve görmüyordu. Bacakları ve kolları tamamen şeklini kaybetmişti ve ayağında büyük bir yara vardı."

Baba Fred Warmbier, Kuzey Kore'nin, ülkede ölmesin diye oğlunu serbest bıraktığı düşüncesinde olduğunu da açıkladı.

Ailenin gıda zehirlemesi iddiasına karşılık ABD'li doktorlar bu yönde bir bulgu açıklamamıştı.

Anne ve babası, otopsi isteğini de "oğlumuz daha fazla acı çekmesin" diyerek reddetmişti.

Ancak ailenin işkence iddialarına karşılık yerel bir Amerikan gazetesi olan Cincinnati Enquirer, Otto Warmbier'ın bedeninde büyük yara bulunmadığını yazdı.

Gazetenin bir adli tıp uzmanına dayandırdığı haberde, ölüm nedeninin, oksijen azlığından kaynaklanan beyin hasarı olduğu görüşü yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunda yayınlanan program ile ilgili Twitter mesajında, "çok iyi bir röportajdı" diyerek, "Otto Kuzey Kore'nin akıl almaz işkencesine maruz kaldı" ifadesini kullandı.