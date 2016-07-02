Amerikalı öğrenciye tecavüz eden sanığa 40 yıl hapis istemi

Taksi bekleyen Amerikalı öğrenciye tecavüz etmekle yargılanan Birkan Y. hakkında soruşturma tamamlandı. Savcı, Birkan Y'nin 24 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Taksi bekleyen Amerikalı öğrenci I.D.S.'yi (22) evine götüreceğini söyleyerek minibüsüne aldıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Birkan Y. hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Birkan Y.'nin "Birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 24 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Nisan 2016 günü, Taksim'de arkadaşlarıyla yemek yiyip içki içen mağdur I.D.S'nin O. isimli erkek arkadaşıyla buluşup eve gittikleri saat 04.00'da da buradan beraber çıktıkları belirtildi. Evine gideceğini belirten erkek arkadaşının bir taksiye binip gitmesiyle I.D.S'nin de oturup taksi beklemeye başladığı anlatıldı.

Zorla cinsel ilişki

İddianameye göre, bu sırada araçla dolaşmakta olan şüpheli Birkan Y.(21) ve çocuk yaştaki şüpheli C.K, mağdurun önünde durup soru sordu. Şüphelileri anlamayan mağdur, onlara Sarıyer'e gitmek istediğini söyledi. Şüpheliler mağduru ön koltuğa bindirdi. 10-15 dakika sonra Sakız Ağacı Sokak üzerinden tenha alana saat 04.28 sularında geldiler. Burada kamera kayıtlarına göre 33 dakika kalan şüphelilerden Birkan Y. mağdurla zorla cinsel ilişki kurdu. Dosyası ayrılan çocuk şüpheli C.K. ise herhangi bir girişimde bulunmadı.

Daha sonra 10-15 dakika araçla hareket eden şüphelilerden Birkan Y. mağduru saçlarından tutarak aşağı attı. Mağdur araçtan inince telefon etmek istediği, ancak telefonu araçta unuttuğunu fark etti. Yaklaşık yarım saat yürüyen mağdura, havanın aydınlanmasıyla yanına yaklaşan bir başka aracın yardımıyla Sarıyer, Çayırbaşı Mevkii'ne ulaştı. Mağdur evine giderek arkadaşlarına mesaj atıp yardım istedikten sonra polise gitti.

İddianamede, mağdurun çantası ve içerisindeki kredi kartı, öğrenci pasosu ve Iphone telefonunun da şüphelilerce el konularak yağmaladığı belirtildi. Şüpheli Birkan Y'nin mağdurun telefonunu telefon bayisi şüpheli Emre Ş.'ye sattığı anlatılan iddianamede, Birkan Y'nin ifadesinde, mağdurun alkollü olduğunu ve kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdüğü belirtildi.



Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak



İddianamede şüpheli Birkan Y'nin, "Birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 24 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Emre Ş'nin ise "Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.