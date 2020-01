Amerikalı öğrenciyi kaçırdılar, tecavüz edip telefonunu çaldılar!

İstanbul'a eğitim için gelen Amerikalı bir kız öğrenci, otomobille kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı. Saldırganlar, genç kıza tecavüz ettikten sonra, cep telefonunu gasp ederek kaçtı. Olaydan sonra harekete geçen polis ekibi, önce şüphelilerin sattığı cep telefonunu buldu, ardından da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA’da yer alan habere göre, Mecidiyeköy'de Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, ABD'den eğitim için İstanbul'a gelen 23 yaşındaki I.D., öğrenci arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir partiden tek başına çıktıktan sonra otostop yaparak bir araca bindi. Ancak otomobiline bindiği kişiler tarafından kaçırılan genç kız, Fulya'daki bir arazide tecavüze uğradı. Saldırganlar, genç kıza tecavüz ettikten sonra, cep telefonunu gasp ederek, kızı yol kenarında bırakıp kaçtılar.

Saldırganlar 17 ve 21 yaşında

Olay, I.D.'nin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Genç kızın ifadesinin ardından, eşkali belirlenen saldırganlar aranmaya başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler genç kızdan gasp edilen telefonun izini Şişli'de bir telefon bayiinde buldu. Telefonun şüpheliler tarafından olaydan sonra satıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine telefonu satan kişilerin kimlikleri belirlenerek gözaltına alındılar.

21 yaşındaki B.Y. ile 17 yaşındaki C.K. Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Şüphelilerden B.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, C.K. ise yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.Şüphelilerin, genç kızın kendi istediği ile araca bindiğini ve kendileriyle birlikte olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler B.Y. ile C.K. adliyeye sevk edildi.