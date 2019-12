-Amerikalı Müslümanlar polisi protesto etti NEW YORK (A.A) - 19.11.2011 - New York'ta Amerikalı Müslümanlar, New York polisi ve Emniyet Müdürü Raymond Kelly'i protesto etti. Foley Meydanında toplanan kalabalık grup, Müslüman cemaate karşı ayrımcılık yapmakla, cami ve Müslüman topluma ait okulları sürekli takip altında tutmakla suçladıkları New York polisini hedef alarak ''New York Polisi ve CIA: Ellerinizi Müslüman Toplumun Üzerinden Çekin'', ''Eşit Haklar Talep Ediyoruz'', ''New York Polisi Bizi İzliyor, Peki New York Polisini Kim İzliyor?'', ''Polis Devletine Son'' şeklinde sloganlar attılar. Protesto gösterisinde konuşma yapan New York'un Harlem semtindeki caminin siyahi imamı Talib Abdür-Raşid, ''Müslüman olmamız Amerikalı olmamızı engellemiyor, biz hem Müslümanımız, hem de Amerikalıyız. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly'nin bize saygı göstermelerini istiyoruz, siz gösterirseniz biz de size saygı gösteririz'' diye konuştu. Grup daha sonra New York Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü ve binanın önünde de ''Kelly Artık Gitmeli'' diye sloganlar atarak New York Emniyet Müdürü Raymond Kelly'i istifaya çağırdı. Daha sonra yine Foley Meydanına dönen cemaat, ikindi namazını meydanda kıldı. ''Wall Street'i İşgal Et'' grubunun destek verdiği ve polisin de yakından takip ettiği protesto gösterisi olaysız şekilde sona erdi.