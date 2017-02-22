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Yaşam

Amerikalı Müslümanlar, Musevi mezarlığının tamiri için para topladı

Toplanan para ile St. Louis'deki Musevi mezarlığında harap olan 200 mezar taşının tamir edilmesi öngörülüyor

22 Şubat 2017 19:58

Amerikalı Müslüman aktivistler tahrip edilen tarihi bir Musevi mezarlığının yeniden düzenlenmesi için 3 saatte 20 bin dolar topladı.

Linda Sarsour ve Tarık El-Messidi tarafından internette organize edilen kampanyayla St. Louis'deki Musevi mezarlığında harap olan 200 mezar taşının tamir edilmesi öngörülüyordu.

20 bin dolar alt sınırlı yardım kampanyasında yaklaşık 2 bin kişi toplamda 59 bin doların üzerinde yardımda bulundu. 

Chesed Shel Emeth Mezarlığı, Müslümanların yaptığı yardım Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'in de dikkatini çekti.

Ünlü yazar konuyla ilgili haberi tweet atarak üstüne de 'Bu çok güzel bir şey' yazdı.

 

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