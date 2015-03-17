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Dünya

Amerikalı milyarder farkında olmadan işlediği cinayetleri itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde, hayatı filmlere konu olan emlak zengini Durst ailesi var

17 Mart 2015 16:34

ABD’nin en zengin ailelerinden birine mensup olan; 4 milyar dolarlık bir servetin varisi 71 yaşındaki Robert Durst, kendi hayatıyla ilgili belgeselde işlediği cinayetleri farkında olmadan itiraf etti.

Gözler, yıllardır gizemi çözülemeyen 3 ayrı cinayete adı karışan ancak suçu ispatlanamayan 71 yaşındaki Robert Durst'te. 

Nedeni, milyonlarca dolarlık servete sahip Durst'ün hayatıyla ilgili bir belgeselde, farkında olmadan yaptığı itiraf. 

Çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Durst, tüm cinayetleri işlediğini itiraf etti. Durst, "İşte , yakalandın, ne halt ettim ben? Hepsini öldürdüm elbette" diye kendi kendine sayıklarken, yakasındaki mikrofon hala kayıttaydı.

Polis, Amerika'nın televizyon ekranı başında izlediği soğukkanlı itiraftan saatler önce  harekete geçti ve Durst, New Orleans'da yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Durst'ün idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Amerikalı milyoner ilk kez adalete hesap vermiyor. Eşi Kathleen Durst'ün ölümünün de aralarında olduğu 3 gizemli cinayetle ilgili yıllar önce ifadeye çağırılmış ancak cinayetlerle ilişkisi olduğu ıspatlanamamıştı.


Hayatı, 2010 yapımı Hollywood filmi ‘All Good Things’e konu olan Robert Durst, Amerikalı emlak kralı Seymour Durst'ün oğlu. New York'ta 11 plazaya sahip olan Durst ailesinin serveti, 4 milyar doları aşıyor.

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