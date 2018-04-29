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BBC Türkçe

Amerikalı koramiral 4 gemi kazası sonrası görevden alındı

ABD donanmasında 7'nci Filo'nun başında bulunan Koramiral Joseph Aucoin, 4 geminin Doğu Asya açıklarında kaza yapmasının ardından görevden alındı. Son olarak USS John McCain adlı savaş gemisi Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmış, 10 asker

29 Nisan 2018 20:30

ABD donanmasında 7'nci Filo'nun başında bulunan Koramiral Joseph Aucoin, 4 geminin Doğu Asya açıklarında kaza yapmasının ardından görevden alındı.

Amerikan donanması, Aucoin'in artık 'kumanda etme kabiliyetinin kalmaması' nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

Aucoin'in önümüzdeki ay emekli olması bekleniyordu.

10 asker kaybolmuştu.

Askerleri arama çalışmaları halen sürüyor.

Merkezi Japonya'da bulunan 7'nci Filo'da 70 kadar gemi, 140 hava aracı ve 20 bin denizci bulunuyor.

Japonya, Güney Kore ve Singapur açıklarında 124 kilometrekarelik bir alanda görev yürüten filo, Kuzey Kore ile son zamanlarda yaşanan gerilim ve Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı durum yüzünden önemli bir misyon üstlenmiş durumda.

Bu Pazartesi günü Singapur açıklarında meydana gelen kazanın ardından arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Adını Amerikalı senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

Haziran ayında USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

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