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Sağlık

Amerikalı ikizlerin babaları farklı çıktı

ABD'de bir annenin 11 ay önce dünyaya getirdiği ikizlerin babalarının farklı olduğu ortaya çıktı.

18 Mayıs 2009 03:00

ABD'de bir annenin 11 ay önce dünyaya getirdiği ikizlerin babalarının farklı olduğu ortaya çıktı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Teksas eyaletinin Dallas kentinde yaşayan Mia Washington ve nişanlısı James Harrison, 11 aylık Justin ve Jordan adlı ikizlerin farklı yüz özellikleri olduğunu fark ederek DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Babalık testi sonucunda, Justin ve Jordan'ın aynı babadan olmadıkları ortaya çıktı.

Testi yapan laboratuvar, bugüne kadar böyle bir sonuçla karşılaşılmadığını, böyle bir şeyin bir daha görüleceğinin sanılmadığını açıkladı.

Bu arada, Fox News televizyonuna konuşan Mia Washington, gebe kaldığı dönemde bir başkasıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti.

"Farklı babaları olan ikizlerim var. Bu, tüm Amerika'da ve dünyada bula bula beni buldu. Şoke oldum" diyen ikizlerin annesi, çocuklarına zamanı gelince durumu açıklayacağını, ancak diğer babaya haber vermeyi düşünmediğini söyledi.

James Harrison ise nişanlısının ihanetini affettiğini, çocukları birlikte büyüteceklerini belirtti.

(AA)

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