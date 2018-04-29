Amerikalı gençlerden Florida katliamı sonrası 'Bir Daha Asla' kampanyası

O gün okulda olup hayatta kalanlar ve ABD'nin dört bir yanından başka öğrenciler arasında silahlı saldırıları bu kuşak için 'yeni normal' olarak kabul etmeyi reddeden bir kampanya hızlaşıyor. Çoğu seçmen yaşında bile olmayan binlerce lise çağında öğrenci birer aktiviste dönüşüyor. Kampanya fikirlerini ve eylemlerini sosyal medyadan yaygınlaştırıyor.

Daha önceki saldırılardan farklı olmayan, bu kampanyanın da 'silah satışının kontrolü' talebinde bulunması. Fakat bu kez görüşlerini dile getiren öğrencilerin ateşliliği ve kendilerini ifade etmekteki olgunluğu, bunun daha önceki kampanyalardan farklı olduğuna işaret ediyor.

Parkland saldırısından kurtulanlardan Alex Wind BBC'ye "Newtown'da öğrenciler o kadar gençtiler ki başlarını kaldıramadılar. Ama inanın bana, biz değişim olacağız" dedi.

Geçen Çarşamba günü yaşanan korkunç katliam sırasında silah sesleri okulu çınlatırken Alex, 60 kadar diğer öğrenciyle birlikte bir buçuk saat boyunca karanlık bir yerde saklanmak zorunda kalmıştı.

Alex dört arkadaşıyla birlikte saldırıdan hemen sonra 'Bir Daha Asla' (Never Again) hareketini başlattı. Şimdi sayıları onu aşan grup enerjik bir kampanya yürütüyor ve şiddete teslim olmayacakları mesajını tek tek ülkenin bütün televizyon kanallarına çıkıp anlatıyorlar.

"19 yaşındaki birinin içki alması yasakken bir dükkana dalıp AR-15 gibi bütün özellikleriyle bir kitle imha silahı, savaş silahı alabilmesi tam bir delilik" diyen Alex Wind "Bununla evinizi, ailenizi korumak diye bir şey olamaz. Öyleyken ticari olarak alınıp satılıyor olabilmesi çok saçma" diye sürdürüyor.

Silah kontrolü tartışmasında önceliğin çocukların hayatlarına verilmesi gerektiğini söyleyen öğrenciler 24 Mart günü yapılacak silah güvenliği temalı genel yürüyüşle birleştirerek 'Hayatlarımız İçin Yürüyüş' çağrısı yaptılar.

17 yaşındaki öğrenci Cameron Kasky grubun amacının "silah lobilerinden bağış kabul eden politikacılara 'utanç madalyası' verilecek yeni bir normallik yaratmak" olduğunu söyledi.

Kasky "Yönetimdeki insanlara mesajım şu: Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız. Yetişkinler işine bakarken biz gençler canlarımızı kaybediyoruz" diye sürdürdü.

Öğrenciler ülkenin dört bir yanındaki bütün yaşıtlarını protestolarda kendilerine katılmaya çağırıyorlar.

Connecticut'ta yaşayan 15 yaşındaki Lane Murdock da Florida'da yaşananlar ardından bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüp hareketlenen öğrencilerden biri.

"Haberleri izlediğimde beni en çok üzen şey bunu normal karşılamam oldu" diyor.

O da okulunda saldırılara karşı tatbikatlarla büyüyen Amerikalı öğrenci kuşağından. İlk tatbikatını yaptığında 7 yaşındaymış.

Ünlü Columbine saldırısının yıldönümünde ülke çapında bütün öğrencileri kapsayan bir boykot çağrısı için imza topluyor. Kampanyaya şimdiden onbinlerce imza gelmiş.

Kilometrelerce uzaktan bir başka öğrenci Violet Massi-Vereker de dikkati reform tartışmasına çekmek gerektiğini düşünüyor.

Sosyal medyada büyük başarı sağlayan #SenDeAnlat (MeToo) kampanyasının ardından öğrenciler ve ailelerinin gerçekliğine dikkat çekmek amacıyla #BirDahakiBenmiyim? (MeNext?) etiketiyle bir kampanya önerdi.

Violet New York Pelhan'daki okulunun önünde mesajının yazılı olduğu dövizle bekleyişini sürdürürken bir çok öğrenci ve veliyi de ona katılmaya başlamışlar.

Chesterfield, Virginia'dan 15 yaşındaki Mackenzie Jones "Katliamsız bir dönem hatırlamıyorum" diyor.

Öğretmenleri, Columbine saldırısının bir uyarı olduğunu söylemişler ama "Biz o saldırıdan sonra doğduk ve o kadar kanıksadık ki artık saldırıların etkisini hissetmiyoruz' diye sürdürüyor.

Jones ve arkadaşları Colorado'daki gruplarla birlikte hareket etmeye ve Florida'daki son saldırıdan kurtulanlarla temas kurmaya çalışıyorlar. Amaçları eyaletlerindeki politikacılarla biraraya gelerek onlardan silah satışı konusunda titiz kontroller ve reform istemek.

Maine'deki Mount Desert Island okulu öğrencileri kampanyaya sessiz bir gösteriyle katılmış.

Öğrencilerin ABD çapında iletişim ağları gün gün gelişiyor.

Bütün bu duygusal tepkilerin silah kontrolü konusunda anlamlı bir değişim getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek fakat henüz seçmen bile olmamış binlerce öğrenci seslerini duyurmaya çok kararlı görünüyor.