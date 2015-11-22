Amerikalı gazeteciye hapis cezası



İran resmi haber ajansı Irna'nın haberine göre Amerikalı gazeteciye verilen hapis cezasının süresi belli değil. Savcı Gulamhüseyin Muhsini Ecayi "Her ne kadar bir hüküm ve bir hapis cezası olsa da bu nihai karar değil" dedi. Ecayi mahkemenin verdiği hüküm gazetecinin avukatına tebliğ edilmediği için ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Geçen yıl gözaltına alınan 39 yaşındaki gazeteci hakkında ABD için casusluk ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapma suçlaması bulunuyor. Rezaian'ın bir başka Amerikalı gazeteci aracılığıyla Beyaz Saray'a bilgi aktardığı ileri sürülüyor.

Rezaian ile İranlı gazeteci eşi Yeganeh Salihi 2014 yılının temmuz ayında Tahran'daki evlerinde gözaltına alınmıştı. Salihi ekim ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Gazeteci Jason Rezaian mayıs ve temmuz ayları arasında dört kez Tahran'daki devrim mahkemesine çıkartılmış, dava kapalı kapılar ardında görülmüştü. Gazeteci hakkında 20 yıl hapis cezası istenmişti.

Rezaian hem İran hem de ABD vatandaşı. Amerikan hükümeti suçlamaların her hangi bir dayanağı olmadığını açıklayarak gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.