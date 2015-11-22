T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Amerikalı gazeteciye hapis cezası

Washington Post muhabiri Jason Rezaian casusluk yaptığı gerekçesiyle İran’da hapis cezasına çarptırıldı.

22 Kasım 2015 19:08


İran resmi haber ajansı Irna'nın haberine göre Amerikalı gazeteciye verilen hapis cezasının süresi belli değil. Savcı Gulamhüseyin Muhsini Ecayi "Her ne kadar bir hüküm ve bir hapis cezası olsa da bu nihai karar değil" dedi. Ecayi mahkemenin verdiği hüküm gazetecinin avukatına tebliğ edilmediği için ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Geçen yıl gözaltına alınan 39 yaşındaki gazeteci hakkında ABD için casusluk ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapma suçlaması bulunuyor. Rezaian'ın bir başka Amerikalı gazeteci aracılığıyla Beyaz Saray'a bilgi aktardığı ileri sürülüyor.

Rezaian ile İranlı gazeteci eşi Yeganeh Salihi 2014 yılının temmuz ayında Tahran'daki evlerinde gözaltına alınmıştı. Salihi ekim ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Gazeteci Jason Rezaian mayıs ve temmuz ayları arasında dört kez Tahran'daki devrim mahkemesine çıkartılmış, dava kapalı kapılar ardında görülmüştü. Gazeteci hakkında 20 yıl hapis cezası istenmişti.

Rezaian hem İran hem de ABD vatandaşı. Amerikan hükümeti suçlamaların her hangi bir dayanağı olmadığını açıklayarak gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Washington PostJason RezaianIrnaAmerikalıGulamhüseyin Muhsini EcayiABDCumhuriyetiBeyaz SarayYeganeh SalihiTahranWelle Türkçe AFP DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24