Amerikalı gazeteci serbest bırakıldı



İran'ın serbest bıraktığı 4 ABD vatandaşı arasında Washington Post'un Tahran muhabiri Jason Rezaian da bulunuyor. Kaliforniya'da doğan ve hem ABD hem de İran vatandaşı olan Jason Rezaian 2014'ün temmuz ayında evinde gözaltına alınmıştı. İran yargısı Rezaian'ın casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetmişti.

İran'ın serbest bıraktığı diğer üç kişi ise 2011 yılında yine casusluk suçlamasıyla tutuklanan Amerikalı asker Emir Hikmeti, ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle tutuklu bulunan rahip Said Abidini ve daha önce adı kamuoyuyla paylaşılmayan Nusretullah Husrevi. 40 gündür tutuklu olan Matthew Trevithick adlı Amerikalı öğrencinin de İran'ı terk etmesine izin verildiği belirtiliyor.

ABD de anlaşma kapsamında İran'a yönelik yaptırımlara riayet etmedikleri gerekçesiyle hüküm giyen ya da yargılanmayı bekleyen 7 İran vatandaşını serbest bıraktı. Ayrıca 14 İran vatandaşı hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.