Amerikalı gazeteci, Myanmar'da 11 yıl hapse mahkum edildi

Askeri yönetim altındaki Myanmar'da bir mahkeme ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'a 'göçmenlik yasasını ihlal etmekten' ve 'yasa dışı örgüt üyeliğinden' 11 yıl hapis cezası verdi.

Mayıs ayında Myanmar'ı terk etmeye çalışırken yakalanıp tutuklanan Frontier Myanmar dergisinin baş editörü 37 yaşındaki Fenster, o zamandan beri Yangon kentindeki kötü şöhretli Insein hapishanesinde tutulmaktaydı.

Reuters'ın haberine göre; Fenster'in avukatı Than Zaw Aung, müvekkiline verilen cezayı teyit ederken, konuya ilişkin başka detay vermedi.

Bu hafta başında Fenster'e isyana teşvik ve terörizm yasasını ihlal etme gibi daha ağır ek suçlar yüklenmişti.

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordu yönetime el koyarken, demokratik olarak seçilmiş hükümetin başkanı Aung San Suu Kyi ve iktidardaki National Leauge for Democracy (NLD) partisinin diğer yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Fenster, Myanmar'da son yıllarda hapse atılmış ilk Batılı gazeteci oldu.

Fenster'in ailesi, gazetecinin serbest bırakılması için defalarca çağrıda bulunmuştu. ABD de Fenster'in serbest bırakılması için Myanmar'a baskı yapmaktaydı.