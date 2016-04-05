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Yaşam

Amerikalı eski porno yıldızı Amber Rayne ölü bulundu

Rayne, 2005'te artık porno filmlerde yer almayacağını açıklamıştı

05 Nisan 2016 19:12

Amerikalı eski porno yıldızı Amber Rayne, evinde ölü bulundu.

31 yaşındaki Rayne’in Los Angeles’taki evinde uyurken öldüğü belirtiliyor.

Yetkililer, Rayne'in ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.

Rayne’in adı bir süre önce, porno yıldızı James Deen’in saldırısına uğradığı iddia edilen bir grup kadın arasında yer almıştı.

Amber Rayne, Deen’in yüzüne yumruk atıp, kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Deen ise iddialarını reddetmişti.
 

500'den fazla film çevirdi
 

Asıl adı Meghan Wren olan Rayne, 10 yıl içinde 500’den fazla filmde oynamıştı.

Rayne 2005’te artık porno filmlerde yer almayacağını açıklamıştı.

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