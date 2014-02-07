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Dünya
Deutsche Welle

Küfürlü konuşması internete sızan diplomat özür diledi

Youtube'a sızan bir telefon görüşmesinde AB'ye karşı küfürlü bir ifade kullandığı iddia edilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland özür diledi.

07 Şubat 2014 12:05


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile ABD'nin Kiev Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'a ait olduğu iddia edilen bir telefon görüşmesi popüler video paylaşım sitesi Youtube'a sızdırıldı.

Bir kadın ve bir erkek arasında geçen telefon görüşmesindeki Nuland olduğu iddia edilen kadın, Ukrayna konusunda Birleşmiş Milletler'in devreye girmesinin iyi olacağını belirterek, AB hakkında küfürlü bir ifade kullanıyor. Deutsche Welle'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın sarf ettiği sözler için özür dilediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki "Kaydın sahte olduğunu söylemiyorum" derken, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise Nuland'ı savundu. AB ile ABD arasındaki ilişkilerin hiç şimdiki kadar sağlam olmadığını kaydeden Carney, Rusça alt yazılı videonun Rus hükümeti tarafından Twitter’da dolaşıma sokulduğunun altını çizdi. Carney "Bu durum Rusya’nın rolü hakkında bir şey söylüyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dün Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile bir araya gelmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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