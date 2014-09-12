Amerikalı bir baba-oğulun gözünden Beyoğlu ve çevresi

Amerika, İrlanda, İtalya,Yunanistan gibi ülkelerde yaşamış, ancak yerleşmek için İstanbul’u seçmiş bu iki renkli Amerikalı’nın gözünden Beyoğlu ve çevresini anlatıldığı Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi kitabı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Amerikalı bir baba-oğul John ve Brendan Freely’in hayat hikayelerinin yer aldığı kitap, Brendan’ın California’daki bir sirkte çalışma macerası kadar, John’un İkinci Dünya Savaşı’nda Pasifik, Birmanya ve Çin’de yaptığı komandoluk görevi de aslında onların ne kadar renkli kişilikler olduğunu gösteriyor.

1926 yılından New York’ta doğan, 17 yaşındayken ABD deniz kuvvetlerine katılan John Freely, İkinci Dünya Savaşı’nın son iki yılında Pasifik, Birmanya ve Çin’de komando olarak görev yaptı. Savaştan sonra eğitimi için New York’a döndü. Burada fizik doktorasını tamamlayan yazar, 1960 yılında Türkiye’ye geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Astronomi ve Bilim Tarihi dersleri verdi. Daha sonra Londra, Atina ve Venedik gibi farklı ülkelerde yaşayan Freely, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne döndü. 1959 yılında doğan oğlu Brendan Freely ise İrlanda ve Amerika’da eğitim gördü. California’da bir sirkte çalıştı, Boston’da sosyal hizmetlerde görev aldı. Brendan hala İstanbul’da yaşamakta ve edebiyat çevirmenliği yapıyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi kitabı, tarihi yarım adaya odaklanan kitapların aksine Amerikalı baba – oğulun gözünden Beyoğlu ve çevresini anlatıyor. Bölgenin gelişimini ve sosyal tarihini, Haliç’teki ilk yerleşimlerden Taksim ve çevresindeki son yerleşimlere kadar, sadece mimarisiyle değil, katillerinden mafyasına, fahişelerinden bankerlerine, diplomatlarından sosyetesine kadar, bütün sakinlerini de inceleyerek sokak sokak takip ediyor.