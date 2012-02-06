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Yaşam

Amerikalı askerlerden lösemili çocuklara hediye ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 18:01

-Amerikalı askerlerden lösemili çocuklara hediye ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Amerikan Deniz Piyade Birliği'ne bağlı askerler, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından tedavi edilen lösemi hastası çocuklara oyuncak hediye etti. Türkiye'de görevli Amerikan deniz piyadeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile birlikte LÖSEV'in Ankara'daki hastanesini ziyaret etti. Beraberlerinde getirdikleri oyuncakları lösemili çocuklara hediye eden askerler, çocuklarla birlikte oyuncaklarla oynadı.  Oyuncaklar için askerlere teşekkür belgesi veren lösemili çocuklar ise, askerlerin yakalarına LÖSEV'in rozetlerini taktı. Amerikan askerleri, Deniz Piyade Birliği bünyesindeki Çocuklar için Oyuncak (Toys for Tots) Vakfı tarafından 1947 yılından beri yürütülen program çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde hasta ve yoksul çocuklara oyuncak dağıtıyor. Her yıl tatil döneminde çocukları sevindirmeyi amaçlayan program, Türkiye'de LÖSEV işbirliği ile yürütülüyor.

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