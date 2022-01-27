Amerikalı araştırmacılar 'uzun Koronavirüs'e neden olan 4 faktör tespit etti

Bilim insanları uzun Koronavirüs'e nelerin yol açtığını ve kimlerin daha yatkın olduğunu anlamaya çalışıyor. Son yapılan bir araştırma uzun Covid-19'un sırrını çözmeye yaklaştı. Elde edilen bulgular, başka araştırmalarla desteklenmesi halinde, uzun Covid-19'u önlemek ve tedavi etmek için yeni yollar geliştirilmesinin ilk adımını oluşturabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen üniversite, tıp fakültesi ve tıp araştırmaları merkezinden uzmanların yer aldığı araştırma kapsamında Covid-19 teşhisi konan 200 hasta sonraki 3 ay takibe alındı ve bir kişinin uzun Covid geliştirmesine yol açabilecek biyolojik faktörler tespit edildi.

Cell dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma bir kişideki koronavirüs enfeksiyonunun erken evrelerinde daha uzun süreli semptomlarla bağlantılı olabilecek dört faktörün görülebileceği sonucuna ulaştı.

Euronews'in haberine göre araştırmacılar bu dört faktörle uzun Covid arasındaki bağlantının hastalığın hafif mi yoksa ağır mı geçtiğiyle ilgili olduğunu gözlemledi. Bu bulgular uzun Covid-19'un önlenmesi ya da tedavisinde aralarında teşhisten hemen sonra antiviral ilaç tedavisine başlanmasının da bulunduğu çeşitli yöntemlerin kullanılabileceğini ortaya koydu.