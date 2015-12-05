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Kültür-Sanat

Amerikalı aktör Robert Loggia hayatını kaybetti

Loggia, en son ünlü televizyon dizisi The Sopranos’da yer almıştı

05 Aralık 2015 17:35

Ünlü Amerikalı aktör Robert Loggia, 85 yaşında Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Loggia 5 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu.

Scarface filminde uyuşturucu baronu rolüyle tanınan Loggia’nın eşi Audrey, kocasının son 5 yıldır Alzheimer ile mücadele ettiğini ancak çarşamba gününden itibaren durumunun çok kötüleştiğini açıkladı.

Jared Eagle filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi olan Loggia, Big, Officer, Scarface, Prizzi's Honor ve pek çok dizi-filmde rol almıştı. 4 çocuğu olan Loggia’nın 33 yıllık eşi Audrey, 'O harika bir koca ve müthiş bir babaydı' dedi.

Loggia son olarak ünlü televizyon dizisi The Sopranos’da rol almıştı

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