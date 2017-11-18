Amerika'dan getirildi, yıllık 2 bin ton üretiliyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AMERİKA kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye\'ye ilk olarak 1953\'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre çok daha farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye\'deki üretimi yaklaşık 2 bin tona çıktı. Bir dönem kilogram fiyatı 150 TL\'yi bulan pikan cevizinin bu yılki fiyatı 25-35 TL arasında.

Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı bir görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Anavatanı Amerika kıtası olan türle ilgili Türkiye\'deki ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü\'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.

KİLOGRAMI 150 TL\'YE SATILIYORDU

1953\'ten 1969\'a kadar Amerika\'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969\'da İsrail\'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya\'da BATEM\'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye\'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizi birkaç yıl öncesinde kilogramı 150 TL\'ye kadar alıcı buluyordu. BATEM ise bu yılki kilogram satış fiyatının 25-35 TL arasında olacağını açıkladı.

İLK FİDANLARI BATEM ÜRETTİ

Adaptasyon çalışmalarında 25 türden \'mahan\', \'wichita\', \'choctaw\' ve \'western\' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldığını belirten BATEM Meyvecilik Bölüm Başkanı Mehmet Özdemir, bu türlerin BATEM adına fidanlarının üretimine başlanıldığı ve tescil ettirildiğini kaydetti. BATEM\'in 25- 30 yıldır bu ticari çeşitlerin fidanını ürettiği ve Türkiye\'de de enstitü vasıtayla yayıldığını dile getiren Özdemir, ceviz olarak anıldığını, ancak ceviz değil, aynı familyadan bir tür olduğunu ifade etti.

TOPLAM ÜRETİM 2 BİN TON

Meyvedeki yağ oranının yüzde 71 ve cevizden biraz fazla olduğunu söyleyen Özdemir, “Cevizde dili buran o tat da yok, lezzeti çok güzel. Bu ceviz soğuk bölgelerde yetişmiyor. Ülkemizde sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahile bakan yamaçlarında ve Güneydoğu Anadolu\'nun bazı bölgelerinde yetişiyor. Enstitümüzün sattığı fidanlardan elde ettiğimiz tahminlere göre ülkemizde yıllık yaklaşık 2 bin ton civarında üretim var. Son yıllarda özel sektörde de fidan satışı yapılmaya başlanıldı\" dedi.

HASAT DÖNEMİ

Pikan cevizinin hasat döneminin türlere göre değiştiğini de anlatan Mehmet Özdemir, hasadın 15 Kasım\'dan 15 Aralık\'a kadar yapılabildiğini söyledi. Wichita ve \'choctaw\'ın erken, \'mahan\'ın daha geç hasat edilen türler olduğunu belirten Özdemir, “Normal cevize göre hasadı daha geç oluyor. Bölgemizde hasat dönemi başladı. Ülkemizde üretimi çok fazla olmadığı için sadece çerezlik olarak kullanılıyor. Kilogram fiyatı 25- 35 TL arasında değişiyor. Normal cevize göre biraz daha pahalı\" dedi.

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