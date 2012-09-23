Amerika'dan Erdoğan'a 'Hollandalı tacizciyi yargılayalım' mektubu

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşları 12 ile 16 arasında değişen erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink’in yargılanması için ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Demmink’in adı önce Hollanda’da bir geneleve yapılan baskın sonrasında fuhuş skandalına karıştı. Ardından Türkiye’de tatildeyken kendisine Korkmaz N. M. adlı polis tarafından getirilen yaşları 12 ili 16 arasında değişen erkek çocukları taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Demmink’in yalanladığı iddiaları doğrulayan bir video kaydının Türk hükümetinde bulunduğu öne sürüldü.



Yargılanamadı



Türk hükümetinin video kayıtlarını, Hollanda hükümetine, Hollanda’da bulunan PKK’lı Hüseyin Baybaşin’in takibi için baskı yapmak üzere çektiği iddia edildi. Bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamazken Demmink de hiçbir zaman gerçek anlamda yargılanmadı. İnsan hakları örgütleri Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Demmink’in kendi davasını yönlendirerek, ceza almasının önüne geçtiğini iddia ediyor.

İnsan hakları örgütleri halen ne Hollanda ne de Türkiye’de tam anlamıyla yargılanmayan Demmink’in bir an önce yargı önüne getirilerek cezalandırılmasını istiyor. Olaya son olarak ABD’de bulunan “İnsan Hakları için Rebecca Projesi” ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe el attı.

Poe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta şöyle denildi:

“Demmink’in 1990’lı yılların ortasında Türkiye hükümeti ile birçok çocuğa uyguladığı cinsel tacizin örtbas edilmesi için bir anlaşma yaptığı iddiaları dikkatimi çekti. Bu konudaki araştırmalar, Türk polisinin Demmink’e çocukları getirdiğini işaret ediyor. Türkiye ve Hollanda’da işlenen bu suçlar ciddi ve derin endişe yaratıyor.

Türkiye’de bu konudaki son gelişmeler cesaret verici olsa da ofisimden aldığım bilgiler sizin bu konuya hızla dikkatinizi çekmeye yönlendirdi. Bu konunun en ince ayrıntısına kadar ve derhal araştırılacağına ve ülkenizin yargı otoriteleri tarafından ele alınacağına inanıyorum.

Uzun zamandır müttefikimiz olan Türkiye ile bu olaya uygun bir çözüm bulmak için beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

ABD’de başlatılan kampanya kapmasında Demmink’in ülkeye girişinin yasaklanması da talep edildi.