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Ekonomi

“Amerika’daki Türk lobisi bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde güçlü”

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Başkan Yardımcısı ve Amerika’da kurulu yatırım şirketi Oak Capital Ventures’in CEO'su Dr

04 Eylül 2017 15:26

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Başkan Yardımcısı ve Amerika’da kurulu yatırım şirketi Oak Capital Ventures’in CEO\'su Dr. Kemal Kalafat, Amerika’daki Türk lobisinin bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde güçlü olduğunu belirterek, bu potansiyelin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Amerika’da yaşayan Türk iş çevrelerinin, Türkiye ile Amerika arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için harekete geçmesiyle Türk girişimcilerin ABD’deki start-up’larla yakın ilişki içinde olmaları gerektiğini dile getiren Kalafat, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarıyla yabancı yatırımcıların en çok ilgilendikleri ülkelerin başında geldiğini, Amerikalı teknoloji şirketlerinin de Türkiye’ye yatırım konusunda iştahlı olduklarını vurguladı.
Türkiye’nin bundan sonra teknolojik yatırımlara daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini kaydeden Kalafat, Türk firmalarla bu çerçevede işbirliği yapacak birçok Amerikalı firma bulunduğunun altını çizdi.
Amerikan yatırımları artıyor
Türkiye’ye bugüne kadar yapılan Amerikan sermayeli doğrudan yatırım tutarının 45 milyar dolar olduğunu hatırlatan Kalafat, bu rakamın son bir yılda yüzde 2 oranında artış gösterdiğini söyledi. 1.5 yıl önce kurulan ATBD Council’in 80 üyesinden 56’sının Amerikan kökenli olduğunu hatırlatan Kalafat, “Amerikalı üyelerimiz Türkiye’deki inovasyona artan eğilimin ve potansiyelin oldukça farkındalar. Konsey olarak teknoparklar ve üniversitelerin start-up merkezleriyle geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde yatırımcılarımızı yeni fırsatlar hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

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