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Yaşam

Amerika'da siyah Polonya'da beyaz

Microsoft, bir reklam fotoğrafının ABD versiyonunda siyahi erkeği Polonya'da beyaza çevirdi.

27 Ağustos 2009 03:00

Microsoft firması, bir reklam fotoğrafının ABD versiyonunda siyahi erkeği Polonya'da yayınlanan versiyonunda beyaza çevirdiği için ırkçılıkla suçlanmasının ardından özür diledi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, fotoğrafın geri çekildiği, bu değişikliği kimin yaptığının araştırılacağı belirtilerek, bu hata nedeniyle firma olarak özür diledikleri ifade edildi. ABD'de yayınlanan ilanın fotoğrafında, bir masa etrafında bir Asyalı erkek, bir siyahi erkek ile beyaz bir kadın yer alıyor. Aynı fotoğrafın Polonya'da yayınlanan versiyonunda siyahi erkeğin kafası beyaz bir erkekle değiştirilmiş, ancak eller siyahi kalmış görülüyor.

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