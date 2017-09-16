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AMERİKA'DA KAZADA ÖLEN 3 KIZIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul  ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in cenazeleri Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'

16 Eylül 2017 22:00

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul 
ABD\'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz\'in cenazeleri Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla İstanbul\'a getirildi. THY\'nin tarifeli seferiyle saat 17.30\'da Houston\'dan Atatürk Havalimanı gelen cenazeler, uçaktan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere THY kargo terminaline götürüldü. Aynı kazada yaralanan Fatih Turhan\'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Uçağın geliş görüntüsü
-Uçaktan cenazelerin indiiriliş görüntüsü
-Cenazelerin kargo aracına konulup götürülüş görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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