Amerika'da grip salgını: 105 çocuk öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Aralık ayında başlayan 2012-2013 grip sezonu süresinde şu ana kadar 105 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasına göre, her zamankinden bir ay önce görülmeye başlayan grip vakaları, yıl sonundaki salgınla zirveye ulaştı. Ölenlerin yüzde 90'ının grip aşısı olmadığı belirlendi. Grip nedeniyle sadece geçen hafta 6 çocuk hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 100 çocuğun grip nedeniyle hayatını kaybettiği ABD'de, 2009-2010 grip sezonunda görülen Domuz Gribi sırasında 348 çocuk ölmüştü. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, 6 ay ve üzerindeki çocukların her sezon gribe karşı aşılanması gerektiğini belirtiyor.