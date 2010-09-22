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Sağlık

Amerika'da GDO’lu somon tartışması

ABD’de genetiği değiştirilerek normalden iki kat hızlı büyümesi sağlanan somon balığının tüketime sunulması girişimi tartışma yarattı.

22 Eylül 2010 03:00

T24- Domates ve mısırdan sonra şimdi de somon… ABD’de genetiği değiştirilerek normalden iki kat hızlı büyümesi sağlanan somon balığının tüketime sunulması girişimi tartışma yarattı.
  
 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) söz konusu somon balığının tüketime sunulması için yapılan izin başvurusuna ilk yanıtı, ''yeni balığın güvenli göründüğü, ancak bu ürünün tüketici sofrasına gelmesinden önce kesin karar vermek için birçok test yapılması gerektiği'' oldu.


Yeni somonu üreten AquaBounty firması yetkilileri, genetiği değiştirilmiş somonun tat, doku, renk ve kokusunun normal somon ile aynı olduğunu belirterek, ürünün tüketiminin güvenli olduğunu ve çevreye olumsuz etkisinin bulunmadığını savunurken, FDA yetkilileri genel olarak bu düşünceye katıldıklarını, ancak tüketime sunulmasının onaylanması için henüz erken olduğunu vurguladı.


Ölümcül alerjilere neden olabilir mi?

Çevreciler ile gıda güvenliği ve tüketici haklarıyla ilgili kuruluşlar ise FDA'ya gerekli testler yapılmadan bu ürünün normal satış veya etiketli satışına izin verilmemesi çağrısında bulunarak, ''halkın ne yediğini bilmesi gerektiğini'' kaydetti. Bu kuruluşlar, yeni ürünün insanlarda ölümcül alerjilere neden olabileceği, ''modifiye'' somonların bir şekilde normal somonların ortamına karışması durumunda bunun normal somon balığı türünün büyük oranda azalmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.


FDA'nın kararı beklenecek

Yaklaşık bir haftadır tarafların görüşlerini değerlendiren FDA yetkililerinin genetiği değiştirilmiş somonun marketlerde satışı veya uyarı etiketiyle tüketime sunulması konusunda karara varmasının aylar sürebileceği belirtiliyor. Federal gıda yönetmeliklerine göre FDA genetiği değiştirilmiş somonun normal somonla aynı olduğu yönünde karar vermezse, yeni ürünün uyarı etiketiyle de satışa sunulması mümkün değil.


FDA'nın GDO'lu somon için onay vermesi halinde ABD hükümeti, genetiği değiştirilmiş bir hayvandan elde edilen ürünün tüketicilere sunulmasına ilk kez onay vermiş olacak.

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