Wozniak: Devlet, telekulak operasyonlarında suça alet olmuştur

Apple Teknolojileri'nin kurucu ortaklarından Steve Wozniak, Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın faaliyetlerini ifşa edeceğini söyleyen Edward Snowden'ı desteklediğini ifade etti.

Steve Wozniak, yeni teknolojilerin geliştirilmesinin, devlete insanları mercek altına alabilmek için yeni imkanlar yarattığını ve bu konuda biraz suçlu hissettiğini söyledi.

Wozniak, CNN International'da Piers Morgan ile yaptığı söyleşide şöyle konuştu: "Ben pek taraf tutan birisi değilimdir. Ama her zaman devletin mantığına ve bu üç harfli kısaltılan kuruluşlarına karşı olduğumu söyledim. Bunu belirtmediğiniz takdirde onların tarafındasınız demektir."

"Ancak ipuçlarını ve durumları iyi okumak gerekiyor" diyen Wozniak "Bu devlet halkın için vardır. Halk sayesinde ve halka beraber var olabilir. Devlet bizim elimizde, bizim vergilerimizle ayakta kalıyor. Ancak sonradan birşey öğreniyoruz ki vergi olarak ödediğimiz paraları halka karşı olan, uç düzeyde bir suça alet olmuş." diyerek devlet kurumlarını eleştirdi.



Pierse Morgan'ın "Devlet sizin gibi insanlar olmasa, halk üzerinde bu denli yoğun bir mercek altına alma çalışmasına başlayamaz" sorusu üzerine Wozniak "Bu konuda kendimi biraz suçlu hissediyorum" cevabını verdi. Wozniak konuşmasına şöyle devam etti: "Biz bilgisayarları insanları özgürleştirmek için, anında dünyanın dört bir yanıyla iletişim sağlayabilmek için geliştirmiştik. Aklınıza ne gelirse serbestçe paylaşabilirdiniz, ve en önemlisi insanlar devletin birçok kısıtlamasından kaçınılabilecekti. Ancak dijital dünyanın aslında bizi kontrol edebilecek bir sisteme dönüşebileceğini hesaplayamamıştık."

Daha önce ispanyol FayerWayer isimli teknoloji web sitesiyle, Steve Wozniak'ın Amerikan hükümetinin dinleme programlarıyla ilgili yaptığı söyleşide Wozniak şöyle demişti; "Anayasayla ilgili bizi daha iyi insanlar haline getirdiğiyle ilgili söylemler aslında pek birşey ifade etmiyor. Bu olaylar aslında sadece vatanseverlik yasasıyla ilgili. Herhangi bir mahkeme bile görmeden insanaları terörist ilan etmeye ve istedikleri bir sürü şey yaptılar. Bütün bunlar vatanseverlik yasasına bağlı çeşitli kanunlarla yapıldı."

Wozniak uzun yıllar Sovyet Rusya'nın ne kadar kötü olduğuna inandığını belirtti ve şöyle devam etti: "Bize Sovyet Rusya'ya dair anlatılan her türlü zararı şu anda fazlasıyla biz yapıyoruz."

Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın en son ifşa ettiği olaylar şunu gösterdi. Mahkemeler, izinsiz ve gelişigüzel şekilde Amerikan halkından toplanan bilgilerin kullanılmasını öngören bir takım kararlar aldı ve istihbarat kurumlarına imtiyazlar tanındı. Dinleme yapılmasını görmezden gelen imtiyazlar sonucunda bugün bu tartışmalar ortaya çıktı.