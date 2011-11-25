Amerika'da alışveriş çılgınlığı!



IŞIL ÖZ/T24



ABD’de Abraham Lincoln’den beri resmi bayram olan Şükran Günü (Thanksgiving) her yıl kasım ayının son perşembe günü kutlanıyor. Bu yıl da aile fertleri, arkadaşlar hindinin baş yemek olduğu sofralarda buluştular. Bu bayram gününün sabahı “Black Friday” diye bilinen geleneksel alışveriş çılgınlığı yaşanacak.





ABD’de yıl içerisinde tek bir günde en fazla alışverişin yapıldığı gün bugün. İki gün öncesinden mağazaların önünde çadırlarını, sandalyelerini alıp gelen insan sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Çoğu alışveriş merkezi kapılarını, cuma sabahı 05:00’te açacak. Başta elektronik eşya olmak üzere indirimli bir çok ürün sınırlı sayıda satılacak.



Geçen yıla oranla alışveriş yapan kişi sayısının yüzde 10 arttığı söylendi. Bugün 152 Milyon kişinin alışveriş yapacağı öngörülüyor. Bu yıl diğerlerinden farklı olarak bazı mağazaların perşembe gecesi kapılarını açması da ayrıca dikkat çekici. Önümüzdeki yıl Şükran Günü yemeğini alışveriş merkezinde yiyecek Amerikalı sayısı artarsa şaşırmayacağız.

Occupy Wall Street hareketine bağlı bir grup, http://www.stopblackfriday.com/ adresinden büyük şirketlere mesaj göndermek için “Black Friday”i boykot çağrısında bulundu.



Amerika Araştırma Grubu Başkanı Britt Beemer, bugünün Noel için tüketici harcamaları üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını söyledi.





Şükran Günü’nün tarihçesini öğrenmek isterseniz Amerika Bülteni’nin bugüne dair ele aldığı yazı aydınlatıcı: http://amerikabulteni.com/?p=7685

