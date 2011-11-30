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Sağlık

Amerika'da AIDS alarmı!

Amerikan sağlık yetkilileri, AIDS hastalığının ABD'de yayılma riskinin, HIV taşıyan çok yüksek oranda Amerikalının virüsü denetim altında tutmaya özen gösterme

30 Kasım 2011 02:00


T24 - Amerikan sağlık yetkilileri, AIDS hastalığının ABD'de yayılma riskinin, HIV taşıyan çok yüksek oranda Amerikalının virüsü denetim altında tutmaya özen göstermemesi nedeniyle arttığı bildirdi.


Devlete bağlı Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, HIV taşıyan 1,2 milyon Amerikalıdan sadece yüzde 28'inin enfeksiyon riskini denetim altında tutmak ve virüsün AIDS'e dönüşmesini engellemeye özen gösterdiği belirtildi.


1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde yayımlanan açıklamada, HIV bulaşan her 5 erişkin Amerikalıdan sadece birinin HIV taşıdığını bildiği ve HIV taşıdığını bilenlerin ise sadece yarısının tıbbi bakım ve tedavilerini sürdürdüğü vurgulandı.


Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CDC Direktörü Dr. Thomas Frieden yaptığı açıklamada, HIV tedavisinin, virüsü taşıyan kişilerde AIDS hastalığının gelişmesini önlediğine ve HIV'in neden olduğu pek çok komplikasyonun oluşmasına mani olduğuna dikkati çekti.


HIV konusunda yapılan en son araştırmalar HIV'i baskılayan tıbbi tedavinin, HIV'in cinsel yolla bulaşmasını yüzde 96 gibi yüksek bir oranda önlediğini gösteriyor. Adını İngilizcedeki, ''Acquired Immune Deficiency Syndrome'' (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesinden alan AIDS, vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık.


AIDS hastalığının, HIV (İnsan bağışıklık sistemi virüsü) adlı virüsün neden olduğu enfeksiyonun son aşaması olarak ortaya çıktığı biliniyor.


Vücuda kan veya cinsel birleşme yoluyla giren HIV, vücudun bağışıklık sistemi ile merkezi sinir sistemi hücrelerine bulaşıyor. Birinci aşamada grip benzeri belirtilerle kendini belli eden HIV daha sonra, bazı vakalarda salgı bezlerinde şişme görülse de genelde hiçbir belirtinin görülmediği ortalama 10 yıl kadar süren ikinci aşamaya geçiyor.


Kişilerin bağışıklık sisteminin yıllarca zarar görmüş olması nedeniyle özellikle lenf bezlerinde hasar ve bozulmalara neden olan üçüncü aşamadan sonra ortaya çıkan dördüncü ve son aşamada da bağışıklık sisteminin gördüğü hasarın giderek artması nedeniyle kişilerde çeşitli enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkıyor. HIV'in bu son aşamasında kişilere AIDS tanısı konuyor.



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