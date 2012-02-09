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Yaşam

Amerika ve Avrasya 'Amasya'da birleşecek

Yale Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Amerika ve Avrasya kıtalarının 50 ila 200 milyon yıllık bir süre içinde birleşeceğini açıkladı.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Yale Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Amerika ve Avrasya kıtalarının 50 ila 200 milyon yıllık bir süre içinde birleşeceğini açıkladı.



Kıtaların en son 300 milyon yıl önce birleşerek Pangae süper kıtasını oluşturduğu tahmin ediliyor.
 

Tektonik hareketin devamlı olduğu dünyada, kıtalar çok düşük bir hızla da olsa sürekli hareket halinde. Jeologlar, tektonik plakaların milyarlarca yıllık hareketleri sayesinde kıtaların daha önce de birleştiği ve 1,7 milyar yıl önce Nuna süper kıtasının, bir milyar yıl önce Rodinia süper kıtasının ve 300 milyon yıl önce ise Pangae süper kıtasının oluştuğunu tahmin ediyor.


Araştırmacılar, Amerika ile Asya'nın ve Afrika ile Avustralya'nın birleşeceği sonucuna, bu kıtaların ayrıldıkları noktayı ve hareket yönlerini tahmin ederek vardı.


Birbirine çarpacak diğer iki kıtanın ise Afrika ve Avustralya olacağı tahminini yapan bilim adamları, bu kıtaların, dünyanın yeni halinin iki önemli kara parçasını oluşturacağını belirtiyor.


Çalışmada, yeni süper kıtanın adı Amerika ve Asya kıtalarının isimlerinden türetilerek 'Amasya' olarak anılıyor.


ABD’deki Yale Üniversitesindeki araştırmanın sonuçları Nature adlı bilim dergisinde yayımlandı. Yale Üniversitesi'nden Ross Mitchell, Pangae kıtasına dair birtakım tahminlere sahip olduklarını ancak şimdiye kadar süper kıtaların nasıl oluştuğuna dair, güvenilir veri elde edilemediğini söyledi.


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