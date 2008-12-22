Amerika Obama'yla 'yeşil' sahaya çıkıyor

Bush zamanında Kyoto'yu imzalamayan ABD'de, yeni Başkan Obama, aktivist bir çevre uzmanını bilim başdanışmanı yaptı.



ABD'nin yeni başkanı Barack Obama'dan çevre politikası için tarihi adım: Ünlü iklim değişikliği uzmanlarından aktivist John Holdren ve ekibi bilim danışmanlığına getirildi. 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak olan ABD'nin yeni başkanı Obama, yaptığı atamalarla kampanyada ortaya koyduğu değişim ve dönüşüm vaatlerine sadık kalacağının işaretlerini veriyor.



Radikal değişim



Obama'nın son olarak dünyaca ünlü iklim değişikliği uzmanlarından John Holdren'ı bilim başdanışmanı yapması, "yeşil devrim" olarak yorumlandı. Los Angeles Times gazetesi, "Obama, küresel ısınma aktivistlerini bilim danışmanlığına atadı" başlığıyla verdiği haberde, "Harvard Üniversitesi fizik profesörü John Holdren Bilim ve Teknoloji Danışmanlar Konseyi başkanlığına, ünlü deniz biyoloğu Jane Lubchenco da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin başına getirildi.

Nobelli Harold Varmus ise Holdren'ın yardımıcısı oldu. Bu atamalar Bush döneminde küresel ısınmaya karşı izlenen pasif politikanın terk edileceğinin sinyalini veriyor" diye yazdı.



Atamayı, "Obama'nın iklim değişikliği devrimi" başlığıyla veren İngiliz The Guardian gazetesi de, "Muhteşem atamalar... Obama daha önce de Nobel ödüllü Steven Chu'yu Enerji Bakanlığı'na getirmişti. Tüm bunlar, Bush'un başkanlığı dönemindeki sekiz yıllık küresel ısınma karşıtı politikaların terk edileceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca Obama döneminde ABD'nin Kyoto Protokolü'ne imza atabileceğini de ifade etti. Yeni başkan Obama ise basında ve uzmanlarca geniş ilgi gören atamalarla ilgili olarak yaptığı konuşmasında, "Artık bilim ve teknolojide ABD'nin dünya lideri olarak yerini yeniden sağlamlaştırmanın zamanı geldi. Bilimi ilerletmek, sadece ona para akıtmakla olmaz. Bilimin ulaştığı gerçeklerin siyasi ve ideolojik nedenlerle çarpıtılmamasını da güvence altına almak gerekir" şeklinde konuştu.



Türkiye de imzalamadı



Bill Clinton'ın başkanlığı döneminde imzalanan ancak Senato'dan geçmeyince yürürlüğe girmeyen Kyoto Protokolü'ne, George W. Bush imza atmadı. Bush'un bu kararında kömür ve petrol devi şirketlerden aldığı ciddi maddi desteğin etkili olduğu iddia ediliyor.

George Bush ve diplomatları ise, "küresel ısınma ile ilgili teorilerin henüz tam olarak kanıtlanamamasını" çekilme kararına gerekçe gösteriyor. 16 Şubat 2005'te yürürlüğe giren protokole imza atmayan ülkelerden biri de Türkiye. Rusya dahil 169 ülke ise protokolü imzaladı

