Amerika kara teslim oldu

ABD tarihinin en soğuk kışlarından birini yaşıyor. Amerika'yı etkisi altına alan "Nemo" nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmaması konusunda uyarıldı.

New York şehri başta olmak üzere pek çok bölgesinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından beklendiği açıklanan şiddetli yağış ve tipi, New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Vermont, New Hempshire ve Massachusetts eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle on binlerce evin elektriklerinin kesilebileceği belirtildi.

Okul ve iş yerlerinin tatil edilmesine neden olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yaşayanların mahsur kalabileceği, elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanmak istemeyen ABD'liler benzin istasyonları ve marketlerde ciddi anlamda yoğunluğa sebep oldu.