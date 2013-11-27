Amerika internette porno izleyen Müslümanları da takip etmiş!

CIA teknisyeni Edward Snowden'ın sızdırdığı Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli belgelerinde, Amerika'nın; porno sitelere ziyaretleri ve online cinsel aktiviteleri de izlediği ortaya çıktı. Huffington Post'ta yayımlanan haberde NSA'nın amacının kitleleri radikalleştirebilen kişilere yönelik olduğu ve ilgili belgede hedef olarak hepsi Müslüman olan 6 kişinin ismi geçtiği belirtildi.

Amerika'nın en çok okunan online gazetesi Huffington Post, CIA'de çalıştığı esnada edindiği belgeleri sızdırdığı için Amerika'yı terk edip Rusya'ya yerleşen Edward Snowden'ın paylaştığı bazı belgeleri yayımladı. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun yürüttüğü gizli telefon ve internet kayıtlarını izleme programı ile ilgili belgeler paylaşan Snowden'ın sızdırdıkları arasında, bu kez porno alışkanlıkları üzerine yapılan takip öne çıktı.

Glenn Greenwald, Ryan Gallagher ve Ryan Grim imzasıyla çıkan haber metninde referans gösterilen NSA belgesinde Müslüman dünyasını etkileme kabiliyeti olan 6 kişinin, elektronik denetim yoluyla kişisel güvenlik açıklarının nasıl öğrenilebileceğini ve daha sonra bu açıkları onların itibarlarını ve otoritelerini zayıflatmak için nasıl kullanılabileceği yer aldığı yazıldı.

NSA tarafından listelenen ve etkili bir şekilde istismar edilebilecek güvenlik açıklarının arasında "online olarak müstehcen görüntülerin izlendiği" ya da "deneyimsiz genç kızlar ile iletişim kurarken cinsel içerikli ikna edici bir dil kullanıldığı" belirtildi.

Huffington Post, NSA tarafından hedef olarak görülen ve izlenen altı Müslüman'ın isimlerini ve yaşadıkları bölgeleri paylaşmadı. Ancak bu altı kişinin konuşma ve yazılarının İngiltere, Almanya, İsveç, Kenya, Pakistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'da da etkili olduğunu belirtti.

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